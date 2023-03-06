Meral Akşener'in İmamoğlu ve Yavaş teklifinin detayları! İşte masadaki 3 seçenek

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının belirleneceği liderler toplantısı, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde toplandı.

Toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldı.

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova şu ifadeleri kullandı:

Gün boyu birçok farklı açıklama yapıldı. Önce dendi ki formül CHP'den çıktı sonra İYİ Parti dedi ki bizim önerimiz. Bununla ilgili kulislerlerde nabız tuttum. Anladığım kadarıyla bu yeni formül değil, aylar öncesinden çalışılmış formül olduğunu öğrendim. CHP'li kurmaylar çalışmış. Böyle detaylı B planı olarak çalışmışlar. yola çıkış sebepleri şuymuş: Meral Akşener ya da başka parti masadan kalkarsa nasıl güçlü bir şekilde seçmenin karşısına çıkarız diye düşünmüşler. Bu formülün bir başka gerekçesi de Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir yargı kararı var. O karar çıktığında da CHP'de böyle bir formülle seçimi kazanmamız durumunda birtakım kanun değişiklikleriyle Ekrem İmamoğlu'nun siyaset yasağını kaldırıp başkan yardımcısı yapar mıyız bunlar da düşünüldü. B formülü Meral Akşener'in masadan kalkması sonrası devreye girdi. Dün gece devreye sokulduğunu öğrendim.

DÜĞÜMÜ KİM ÇÖZDÜ?

En şık olanı Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adayı olarak önerdiği iki belediye başkanının gitmesidir kararı alındı. İki belediye başkanı Meral Akşener'e giderek formülü iletmiş oldular. Kaynaklar şöyle diyorlar, bir hibrit model oldu aslında.

3 FORMÜL

3 formüle de çalışmışlar. Yerel seçime kadar kendi görevlerinin başında kalabilirler gibi durum var. Haftalık kabine toplantılarına katılıp katkı sunabilirler deniniyor. Her koşulda kabine toplantısına girebilirler.

İkinci seçenek 5398 sayılı belediye kanunu 40. madde. Belediye başkanları izin, hastalık sebeplerden görevinin başında bulunmadığı takdirde belediye meclisi üyelerinden birine vekalet verebiliyor. Bu maddeye merkezi idarede görev verilmesi hali de eklenerek iki belediye başkanının kendi seçecekleri belediye meclis üyelerinden birine vekalet verebilecekleri böylece başkan yardımcılığı görevini yapabilecekleri gibi çalışma var.

İki görevi bir arada yürütebilirler mi? Bunu yapabilmeleri için bir kanuni düzenlemeye bakılır. Kanuni düzenleme yapılırsa anayasa aykırılığı gündeme gelir konu anayasa mahkemesine taşınırsa zaten mahkemenin karar verebilmesi için zaman geçecek. Yerel seçime kadar belki bu şekilde sağlanabilir bir düşünce olduğunu gördüm.