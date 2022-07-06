GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
GündemMenderes Belediye BaÅŸkanÄ± Mustafa Kayalar serbest kaldÄ±
HaberlerGündem Haberleri Menderes Belediye BaÅŸkanÄ± Mustafa Kayalar serbest kaldÄ±
ABONE OL

Menderes Belediye BaÅŸkanÄ± Mustafa Kayalar serbest kaldÄ±

Ä°zmir Menderes Belediyesindeki yolsuzluk soruÅŸturmasÄ± Ã§erÃ§evesinde rÃ¼ÅŸvet iddialarÄ± ile gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Menderes Belediye BaÅŸkanÄ± Mustafa Kayalar adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest kaldÄ±Â

06.07.2022 - 11:05 |
Menderes Belediye BaÅŸkanÄ± Mustafa Kayalar serbest kaldÄ±

Ä°zmirâ€™in Menderes Belediyesiâ€™ne yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len yolsuzluk soruÅŸturmasÄ±nda rÃ¼ÅŸvet iddialarÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve emniyetteki iÅŸlemlerin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen, aralarÄ±nda Menderes Belediye BaÅŸkanÄ± Mustafa Kayalarâ€™Ä±n da bulunduÄŸu 9 ÅŸÃ¼pheli adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Adliyeye sevk edilen 22 ÅŸÃ¼pheli ise savcÄ±lÄ±k ifadesinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

    GÜNCEL HABERLER

    BeyazÄ±t MeydanÄ±'nda 'taÅŸlar hatalÄ± döÅŸendi' iddiasÄ±! ÇalÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±

    BeyazÄ±t MeydanÄ±'nda 'taÅŸlar hatalÄ± döÅŸendi' iddiasÄ±! ÇalÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±

    2 askerin ÅŸehit edildiÄŸi eylemlere katÄ±lan DEAÅž'lÄ± yakalandÄ±

    2 askerin ÅŸehit edildiÄŸi eylemlere katÄ±lan DEAÅž'lÄ± yakalandÄ±

    Ä°ngiltere'de sular durulmuyor! Boris Johnson'a bir ÅŸok daha, istifa etti

    Ä°ngiltere'de sular durulmuyor! Boris Johnson'a bir ÅŸok daha, istifa etti