Menderes Belediye BaÅŸkanÄ± Mustafa Kayalar serbest kaldÄ±

Ä°zmirâ€™in Menderes Belediyesiâ€™ne yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len yolsuzluk soruÅŸturmasÄ±nda rÃ¼ÅŸvet iddialarÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve emniyetteki iÅŸlemlerin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen, aralarÄ±nda Menderes Belediye BaÅŸkanÄ± Mustafa Kayalarâ€™Ä±n da bulunduÄŸu 9 ÅŸÃ¼pheli adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Adliyeye sevk edilen 22 ÅŸÃ¼pheli ise savcÄ±lÄ±k ifadesinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.