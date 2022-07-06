Menderes Belediye BaÅŸkanÄ± Mustafa Kayalar serbest kaldÄ±
Ä°zmir Menderes Belediyesindeki yolsuzluk soruÅŸturmasÄ± Ã§erÃ§evesinde rÃ¼ÅŸvet iddialarÄ± ile gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Menderes Belediye BaÅŸkanÄ± Mustafa Kayalar adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest kaldÄ±Â
06.07.2022 - 11:05 |
Ä°zmirâ€™in Menderes Belediyesiâ€™ne yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len yolsuzluk soruÅŸturmasÄ±nda rÃ¼ÅŸvet iddialarÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve emniyetteki iÅŸlemlerin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen, aralarÄ±nda Menderes Belediye BaÅŸkanÄ± Mustafa Kayalarâ€™Ä±n da bulunduÄŸu 9 ÅŸÃ¼pheli adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Adliyeye sevk edilen 22 ÅŸÃ¼pheli ise savcÄ±lÄ±k ifadesinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.