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Menajer Ayşe Barım'a yurt dışı çıkış yasağı

ID İletişim menajerlik şirketi kurucusu Ayşe Barım, hakkında yurt dışına çıkış yasağı geldi.

13.01.2025 - 12:06 | | DHA
Menajer Ayşe Barım'a yurt dışı çıkış yasağı

 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Serenay Sarıkaya ve bazı sanatçıların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialar nedeniyle gerçeğin ortaya çıkarılması için 10 Ocak'ta re'sen soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında bugün Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı verildi.

Menajer Ayşe Barıma yurt dışı çıkış yasağı

SARIKAYA VE DEMİR İFADE VERECEK

Öte yandan Ünlü oyuncu Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir'in yaşadığı birlikteliğin gerçek olmadığı, reklam aşkı için bir iş adamından ikiliye, Barım üzerinden 5 milyon dolar verildiği iddia edilmişti.

Savcılık, ortaya atılan bu iddiaların ardından geniş çaplı bir araştırma başlattı. Bu araştırma kapsamında Demir ile Sarıkaya'nın tüm banka hesaplarının inceleneceği ortaya çıkmıştı.

Sarıkaya ve Demir'in, önümüzdeki günlerde savcılığa gidip ifade vereceği de öğrenildi.

 

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