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Memur-Sen açıkladı! Servis hizmeti devam edecek

Memur-Sen'den yapılan açıklamada, "İki bakanlıkla yapılan görüşmelerimiz sonuç verdi. Memura servis hizmeti devam edecek." denildi.

14.10.2024 - 10:55 |
Memur-Sen açıkladı! Servis hizmeti devam edecek

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Memur-Sen olarak 3. Dönem Toplu Sözleşme’den itibaren elde ettiğimiz Servis Hizmeti kazanımımız, hukuksuz bir şekilde Tasarruf Tedbirleriyle engellenmiş ve bazı kamu kurum ve kuruluşunda uygulanmayarak personel mağdur edilmişti.

Eylemlerimiz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile görüşmelerimiz ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yaptığımız istişarelerimiz sonuç verdi.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıda servis hizmetine devam edileceği belirtilmiştir."

 

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