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Memleket Partisi'nin il başkanlığı binasını çaldılar

Depremin vurduğu Hatay'da Memleket Partisi'nin il başkanlığı olarak kullanılan konteyner çalındı. İl Başkanı Halil Kılıç, "Maalesef bizim il başkanlığımızı çaldılar" dedi.

05.11.2023 - 11:59 | | İHA
Memleket Partisi'nin il başkanlığı binasını çaldılar

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay’da binlerce bina yerle bir olmuştu. Asrın felaketiyle birlikte Memleket Partisi’nin Hatay İl Başkanlığı binası da yıkıldı. Memleket Partisi Hatay İl Başkanı Halil Kılıç, partililere ve vatandaşlara hizmet etmek adına Antakya ilçesinde geçici olarak konteynerden yeni bir il başkanlığı binası kurdu.

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İddiaya göre Başkan Kılıç, diğer siyasi partilerin de il başkanlıklarının bulunduğu alana yerleştirdiği konteyneri bir süre sonra geldiğindeyse yerinde bulamadı. İl başkanlığı olarak kullanılan konteynerin çalındığını düşünen Başkan Kılıç, karakola giderek konuyla ilgili şikayetçi oldu.

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