Melikgazi'de yatay mimariye destek

Altınoluk’ta ilk yatay mimari örneği olan 120 adet bahçeli ev için temel atma çalışmalarının başladığını söyleyen Başkan Palancıoğlu, “Altınoluk Mahallesi Bahçelievler Konut Projesi, depremden sonra şehircilik açısından konutların daha çok yatay mimari, düşük katlı mahalle ve site konseptinde yapılması yönünde bir proje. Yatay mimari projemiz 2 katlı bahçeli ev olarak 100 bin metrekarelik çok büyük bir alanda hayata geçiyor. Burada 120 adet evimiz olacak. Aynı zamanda küçük küçük 100 metrekarelik bahçeleri de olacak. Farklı müteahhit firmalar ihaleyi almıştı. Çalışmalar başladı, temelleri atılıyor. Her bir blokta 4 adet bahçeli ev var. Kayseri'ye bu güzel projeyi kazandırıyoruz. En kısa zamanda da bitmesini planlıyoruz. Yer olarak çok merkezi bir alanda yer alıyor” dedi.



“MELİKGAZİ'DE EN YÜKSEK 10 KATLI BİNA YAPILACAK”

Yatay mimarinin en önemli projelerinden birinin hayata geçtiğini söyleyen Başkan Palancıoğlu, “Okulumuz, camimiz yeni yollar ve parklar ile bu bölgeye büyük bir yatırım yaptık. İnşallah bu 120 evin tamamlanması ile birlikte bu bölge çok daha güzel bir şekilde gelişecek. Melikgazi Belediyesi olarak bu ilk yatay mimari örneğimiz. Bundan sonra farklı mahallelerde farklı örnek projelerle bu işi ilerleteceğiz. 2024 yılında almış olduğumuz karar gereği bundan sonra Melikgazi'de en yüksek 10 katlı bina yapılacak. Melikgazi'de yeni bir dönem başladı. Müteahhit arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Rabbim kazasız belasız tamamlamayı nasip etsin. Altınoluk Bahçeli Ev projemiz ilçemize ve Kayseri’mize hayırlı olsun” diye konuştu.

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