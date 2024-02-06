KahramanmaraÅŸ'Ä±n PazarcÄ±k ve Elbistan ilÃ§eleri merkezli deprem felaketinin birinci yÄ±lÄ± nedeniyle, Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve kuvvet komutanlÄ±klarÄ± baÅŸta olmak Ã¼zere yurt genelinde bulunan askeri birliklerde anma tÃ¶renleri dÃ¼zenlendi. MehmetÃ§ik, merkez Ã¼ssÃ¼ PazarcÄ±k olan 7.7'lik ilk depremin meyana geldiÄŸi saat 04.17'de depremde Ã¶len vatandaÅŸlar iÃ§in selam durarak saygÄ± duruÅŸu gerÃ§ekleÅŸtirdi.

Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n sosyal medya hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "1 yÄ±l Ã¶nce bugÃ¼n saat 04.17'de meydana gelen depremde kaybettiÄŸimiz vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± depremin gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi dakikalarda saygÄ± duruÅŸu ile andÄ±k. YitirdiÄŸimiz her bir cana Allah'tan rahmet diliyor, onlarÄ± saygÄ± ile anÄ±yoruz" denildi. (DHA)

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