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Mehmetçik terör hedeflerini vuruyor: En az 14 terörist etkisiz

Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li teröristlere ait hedefler gece boyunca vuruldu. Operasyonda, ilk belirlemelere göre en az 14 terörist etkisiz hale getirildi.

07.10.2023 - 09:53 |
Mehmetçik terör hedeflerini vuruyor: En az 14 terörist etkisiz

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkıyoruz. Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerindeki PKK/YPG’li teröristlere ait hedefler gece boyunca ateş destek vasıtalarımızla güçlü şekilde vuruldu. İlk belirlemelere göre en az 14 teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi" denildi. 

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Mehmetçik terör hedeflerini vuruyor: En az 14 terörist etkisiz

Mehmetçik terör hedeflerini vuruyor: En az 14 terörist etkisiz