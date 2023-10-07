Mehmetçik terör hedeflerini vuruyor: En az 14 terörist etkisiz
Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li teröristlere ait hedefler gece boyunca vuruldu. Operasyonda, ilk belirlemelere göre en az 14 terörist etkisiz hale getirildi.
07.10.2023 - 09:53 |
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkıyoruz. Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerindeki PKK/YPG’li teröristlere ait hedefler gece boyunca ateş destek vasıtalarımızla güçlü şekilde vuruldu. İlk belirlemelere göre en az 14 teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi" denildi.