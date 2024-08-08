Mehmet İlhami Günbegi kimdir, nereli, kaç yaşında? AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı kim oldu?
AK Parti Teşkilat Başkanlığı, Rize, Şanlıurfa, Mardin ve Kahramanmaraş'a yeni il başkanları atandığını bildirdi. Adalet ve Kalkınma Partisi Teşkilat Başkanlığı’nın yaptığı duyuruya göre; eski AK Parti Şanlıurfa il başkanı Ali İhsan Delioğlu’nun yerine Mehmet İlhami Günbegi atandı.
08.08.2024 - 10:23 |
Teşkilat Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Rize İl Başkanlığına Yılmaz Katmer, Şanlıurfa İl Başkanlığına Mehmet İlhami Günbegi, Mardin İl Başkanlığına Mehmet Uncu, Kahramanmaraş İl Başkanlığına Burak Gül atandı.
Paylaşımda, bugüne kadar görev yapan il başkanlarına teşekkür edildi, yeni il başkanlarına da başarılar dilendi.
AK PARTİ ŞANLIURFA İL BAŞKANI MEHMET İLHAMİ GÜNBEGİ KİMDİR?
1973 yılında dünyaya gelen Mehmet İlhami Günbegi, yüksek lisans mezunudur.
Aslen Şanlıurfalı olan ekonomist Mehmet İlhami Günbegi, 3 aylık sürenin ardından AK Parti Şanlıurfa il başkanlığı görevine atandı.