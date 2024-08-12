Mehmet Doğan'a veda! Erdoğan cenaze törenine katıldı

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Kurucu ve Şeref Başkanı Mehmet Doğan, Ankara'da 77 yaşında hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacı Bayram-ı Veli Camii’nde Türkiye Yazarlar Birliği Derneği Kurucu Başkanı Mehmet Doğan için düzenlenen cenaze töreninde konuştu.

Erdoğan, cenaze törenindeki konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Gençliğimize gençliğe öğretme mücadelesi veren. O büyük sözlüğüyle sözü, özü gençliğe öğreten mirastır. Bir kardeşimizdi. Mekanı cennet olsun inşallah. Rabbim cennetinde bizleri bir ve beraber kılsın. Bütün ailesine öncelikle sabırlar diliyorum. Şu anda uzun yolculuğa çıkan, Mehmet Doğan kardeşimiz için değerli hocam gerekli sözlerin hepsini ifade ettiler. Bizim bu noktada daha fazla söyleyeceğimiz sözümüz yok.

MEHMET DOĞAN KİMDİR?

Ankara'nın Kalecik ilçesinde 1947 yılında dünyaya gelen Doğan, Ankara Gazi Lisesinin ardından bugün Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak bilinen SBF Basın ve Yayın Yüksek Okulu'nda radyo-televizyon uzmanlık bölümünü başarıyla tamamladı.

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Mezun olduktan sonra 1972-1974 yıllarında Türk Tarih Kurumu Yeni Türkiye Araştırma Merkezi'nde dokümantalist olarak çalışan Doğan, askerlik görevinin ardından Dergah Yayınları'nda yayın yönetmeni olarak görev aldı.

Doğan, 1977 ve 1978'de Türkiye Radyo Televizyon Kurumunda (TRT) Genel Müdür danışmanlığı yaptı ve tekrar Dergah yayınlarında çalışmaya başladı.

Yayıncılığa ara vererek Ankara'ya dönen ve "Büyük Türkçe Sözlük"ü hazırlamaya başlayan Doğan, Türkiye Yazarlar Birliğinin kuruluş çalışmalarını yürüttü ve Birlik Yayınları'nı kurdu.