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Medyaya ‘Gezi Parkı’ incelemesi

04.02.2025 - 07:54Güncellenme Tarihi:
Medyaya ‘Gezi Parkı’ incelemesi

Menajer Ayşe Barım hakkındaki Gezi Parkı soruşturması kapsamında savcılık medyayı da incelemeye aldı.

RTÜK’e yazı gönderen savcılık, 12 yıl önce gerçekleşen Gezi Parkı olayları sırasında propaganda mahiyetinde yayınlar yapan medya kuruluşlarının yayın kayıtlarının soruşturma dosyasına gönderilmesini istedi.

AYŞE BARIM TUTUKLANMIŞTI

Gezi Parkı olaylarına iştirak ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan menajer Ayşe Barım ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme etme’ suçundan tutuklanmıştı. Aralarında Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Nehir Erdoğan, Dolunay Soysert, Rıza Kocaoğlu ve Mehmet Günsür, Nejat İşler ve Ceyda Düvenci’nin de bulunduğu çok sayıda ünlü isim tanık olarak dinlenmişti. Ergenç ile Kocaoğlu’na ‘yalan tanıklık’ suçundan soruşturma başlatmıştı.

BAŞSAVCILIKTAN RTÜK’E YAZI

Soruşturma sürerken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) yazı gönderdi. Yazıda, ‘kamuoyunda Gezi Parkı olaylarını legal gösteren medya kuruluşlarının yayınlarının tespit edilerek kayıtların bir örneğinin savcılığa gönderilmesini’ talep etti.

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