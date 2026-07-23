Medya devlerinden Google'a büyük rest! Yapay zekâya karşı içerikleri kapatma seçeneği masada

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Daha önce haber içeriklerini telif ödemeden kullandığı için çeşitli davalara konu olan Google, bu kez yapay zekâ destekli arama özetleri nedeniyle medya dünyasında tartışmaların odağında.

Arama sonuçlarının en üstünde sunulan yapay zekâ özetleri, yayıncıların sitelerine olan ziyaretçi trafiğini büyük oranda düşürdü. Bu nedenle ciddi trafik kaybı yaşayan yayıncılar harekete geçti. Reddit, Reuters, Politico ve USA Today gibi yayıncılar Google'a içeriklerini tamamen kapatmayı gündemlerine aldı.

TRAFİK AZALDI, REKLAM DÜŞTÜ

Arama sonuç ekranındaki yapay zeka yanıtları, kullanıcıların haber sitelerine tıklama ihtiyacını ortadan kaldırdı. Bu durum, basılı ve dijital medyanın en önemli gelir kaynağı olan reklam gelirlerinde kayıplara yol açtı.

Semrush verilerine göre, Haziran 2025 ile Haziran 2026 arasında Google kaynaklı organik trafik Politico'da yüzde 23, CNN'de yaklaşık yüzde 25, Business Insider'da ise yüzde 85'in üzerinde azaldı. Aynı dönemde USA Today'in Google üzerinden aldığı organik ziyaretçi sayısı da yaklaşık yarı yarıya düştü.

İngiltere'nin önde gelen ticari yayın gruplarından Reach de Google'dan yönlendirilen okur trafiğinde büyük bir gerileme yaşandığını açıkladı. Şirketin internet sitelerine Google aracılığıyla gelen ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55 azalırken, bu durum toplam sayfa görüntülemelerinde yüzde 40'lık düşüşe neden oldu. Trafiğe bağlı programatik reklam gelirleri de bu gelişmeden doğrudan etkilendi.

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Daily Mirror, Daily Express, Daily Star ve Manchester Evening News'in de aralarında bulunduğu 120'den fazla yayın markasını bünyesinde barındıran Reach'in yılın ilk yarısındaki geliri yüzde 9 düşerek 232,9 milyon sterline indi. Finansal sonuçların açıklanmasının ardından şirketin Londra Borsası'nda işlem gören hisseleri yüzde 20'den fazla değer kaybetti.Yayıncılar, Google'ın içeriklerini ücretsiz biçimde yapay zekâ modellerinin geliştirilmesinde kullanmasına ve bu içerikleri farklı formatlarda yeniden sunmasına tepki gösteriyor.

İÇERİKLERİ KAPATABİLİRLER

Reddit, USA Today, Politico, The Economist ve People gibi büyük yayıncıların, Google'ın içeriklerine erişimini kısıtlama veya yapay zekâ sistemlerinin içeriklerini kullanmasını engelleme seçeneklerini değerlendirdiği ifade ediliyor. Bununla birlikte Google'ın içerik tarayıcılarını tamamen engellemenin, yayıncıların klasik Google arama sonuçlarındaki görünürlüğünü de azaltabileceği belirtiliyor. Bu nedenle medya kuruluşları, trafik kaybı ile Google aramalarından büyük ölçüde çıkma riski arasında bir denge kurmaya çalışıyor.

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Reddit, 2024 yılında Google ile yapay zekâ modellerinin eğitimi amacıyla yıllık 60 milyon dolar değerinde bir lisans anlaşması imzalamıştı. Ancak yapay zekâ özetlerinin dış internet sitelerine yönlendirilen trafiği azaltmasının ardından şirket yöneticilerinin bu iş birliğinin kendilerine sağladığı faydayı yeniden değerlendirdiği belirtiliyor.

MEDYA SEKTÖRÜ YENİ DENGE ARIYOR

Yapay zekânın yaygınlaşmasıyla birlikte yayıncılar artık yalnızca okurlar için değil, içerikleri tarayan yapay zekâ sistemleri için de yeni stratejiler geliştirmeye başladı. Bazı medya kuruluşları yapay zekâ botlarına yönelik farklı içerik politikaları üzerinde çalışırken, bazıları ise Google'ın içeriklerine erişimini tamamen engellemeyi uzun vadeli seçenekler arasında değerlendiriyor.Sektörde yaşanan bu gelişmeler, yapay zekâ teknolojilerinin yükselişiyle birlikte dijital yayıncılığın iş modelinde önemli değişimlerin yaşandığına işaret ediyor.