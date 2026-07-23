Rize'de bir ilk gerçekleştirildi! Bu teknikle ilk kez ölümsüzleşiyor: Tuvaller yetmedi, çinko levhalara işlediler!

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Rize, Türkiye'nin cennet köşesi bir şehir. Bu manzaralar bizim esin kaynağımız oldu. Kurduğumuz proje grubuyla şehrimizin kültürüne ve doğasına ait görselleri baskı tekniğiyle buluşturduk. Rize'nin güzellikleri birçok farklı sanat dalında, özellikle yağlı boya tablolarında çok fazla işlenmiş durumda. Ancak yaptığım araştırmalara göre, baskı tekniğiyle bu konuların daha önce hiç işlendiğini görmedim. Bu anlamda bir ilk olduğunu söyleyebiliriz" dedi.