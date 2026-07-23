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Rize'de bir ilk gerçekleştirildi! Bu teknikle ilk kez ölümsüzleşiyor: Tuvaller yetmedi, çinko levhalara işlediler!

23.07.2026 - 11:41Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA)

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Gülşen Çelik, 20 yıllık tutkusu olan özgün baskı sanatı tekniğiyle Rize’nin doğal ve kültürel zenginliklerini çinko levhalara işliyor. Üniversite atölyesinde kurulan özel proje grubuyla kentin yeşili, yaylaları ve tarihi simgeleri ince ince kazınarak geleceğe taşınıyor.

1Rize'de bir ilk gerçekleştirildi! Bu teknikle ilk kez ölümsüzleşiyor: Tuvaller yetmedi, çinko levhalara işlediler!

Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Gülşen Çelik, 20 yıllık tutkusu olan baskı sanatı tekniğiyle Rize'nin doğal ve kültürel zenginliklerini çinko levhalara işleyerek geleceğe aktarıyor.

2Rize'de bir ilk gerçekleştirildi! Bu teknikle ilk kez ölümsüzleşiyor: Tuvaller yetmedi, çinko levhalara işlediler!

Üniversitede oluşturulan atölyede, kentin eşsiz manzaraları önce çinko levhalara ince ince kazınıyor, ardından özel boyalarla renklendirilip, kağıda basılarak çoğaltılabilir eserlere dönüştürülüyor.

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3Rize'de bir ilk gerçekleştirildi! Bu teknikle ilk kez ölümsüzleşiyor: Tuvaller yetmedi, çinko levhalara işlediler!

RTEÜ Eğitim Fakültesi'nde görevli Öğretim Üyesi Gülşen Çelik, yaklaşık 20 yıldır ilgilendiği baskı sanatını memleketinin sembolleriyle buluşturuyor.

4Rize'de bir ilk gerçekleştirildi! Bu teknikle ilk kez ölümsüzleşiyor: Tuvaller yetmedi, çinko levhalara işlediler!

Çelik, öğrencilik yıllarında gönül verdiği baskı sanatı tekniğiyle Rize'nin doğal ve kültürel mirasını geleceğe taşıyor. Son 5 yıldır akademisyen olarak görev yaptığı bölümde baskı tekniğini öğrencilerine de aktaran Çelik, kurduğu özel proje grubuyla kentin manzaralarını tuvallere yansıtıyor.

5Rize'de bir ilk gerçekleştirildi! Bu teknikle ilk kez ölümsüzleşiyor: Tuvaller yetmedi, çinko levhalara işlediler!

Üniversitede oluşturulan atölyede, kentin eşsiz manzaraları önce çinko levhalara ince ince kazınıyor, ardından özel boyalarla renklendirilip, kağıda basılarak çoğaltılabilir eserlere dönüştürülüyor.

6Rize'de bir ilk gerçekleştirildi! Bu teknikle ilk kez ölümsüzleşiyor: Tuvaller yetmedi, çinko levhalara işlediler!

'MANZARALAR ESİN KAYNAĞIMIZ OLDU'

Kentin manzaralarının yanında kültürel ögelerini de sanatsal dokunuşla ölümsüzleştirip, el emeği çalışmalarında Rize'nin coğrafi güzelliklerine odaklandıklarını vurgulayan Çelik, "Öğrencilik yıllarımda bu tekniğin eğitimini almıştım. Kendi karakterime çok uygun olduğunu ve bir sanat eserinin çoğaltılabilir olmasını sevdiğim için bu alana yoğunlaştım. Son 5 yıldır da aktif olarak bölümümüzde bu eğitimi veriyorum.

7Rize'de bir ilk gerçekleştirildi! Bu teknikle ilk kez ölümsüzleşiyor: Tuvaller yetmedi, çinko levhalara işlediler!

Rize, Türkiye'nin cennet köşesi bir şehir. Bu manzaralar bizim esin kaynağımız oldu. Kurduğumuz proje grubuyla şehrimizin kültürüne ve doğasına ait görselleri baskı tekniğiyle buluşturduk. Rize'nin güzellikleri birçok farklı sanat dalında, özellikle yağlı boya tablolarında çok fazla işlenmiş durumda. Ancak yaptığım araştırmalara göre, baskı tekniğiyle bu konuların daha önce hiç işlendiğini görmedim. Bu anlamda bir ilk olduğunu söyleyebiliriz" dedi.