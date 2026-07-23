76 yaşındaki kanser hastasının her şeyi kül oldu: Her şeyi bırakıp yangın bölgesine su taşıdı

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Bir yanda yılların emeği olan zeytinliklerinin küle dönüşmesini izleyen, diğer yanda ise tek bir ağacın daha yanmaması için durmadan çalışan Nazmi Kundakçı, Fethiye'deki yangının isimsiz kahramanlarından biri olarak hafızalara kazındı. Alevlerin ortasında verdiği mücadele, felaketin içinde insan dayanışmasının en güçlü simgelerinden biri oldu.