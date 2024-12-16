Medeniyet Teknopark, WAITRO’ya katıldı

Medeniyet Teknopark, dünya çapında 50’den fazla ülkeden 150’den fazla üyesi bulunan Dünya Endüstriyel ve Teknolojik Araştırma Kuruluşları Birliği’ne (WAITRO) üye oldu. Üyeliğiyle, uluslararası etkinlik ve zirvelere katılarak bilim, teknoloji ve inovasyon alanındaki en iyi uygulamalara erişim sağlamayı hedefliyor. Ayrıca, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda küresel ölçekte fark yaratan projelerde yer almayı planlıyor.

"ULUSLARARASI PROJELERDE AKTİF ROL ALMA VE ÜLKEMİZİN TEKNOLOJİ İHRACATINA KATKI SAĞLAMA İMKANI BULACAK"

Medeniyet Teknopark Genel Müdürü Ali Ramazan Tak, WAITRO üyeliğinin sadece bir iş birliği fırsatı değil, aynı zamanda Türkiye’nin inovasyon ekosistemindeki global etkisini artırmak adına önemli bir adım olduğunu belirtti. Tak, “WAITRO üyeliği ile Medeniyet Teknopark, dünya genelindeki araştırma ve teknoloji merkezleriyle iş birliği yapma, uluslararası projelerde aktif rol alma ve ülkemizin teknoloji ihracatına katkı sağlama imkanı bulacak. Bu adım, Teknopark’ın global ölçekte daha görünür olmasını sağlayacak” dedi.

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Tak, ayrıca WAITRO’nun sunduğu uluslararası fonlara erişim, bilimsel ve teknolojik kapasite geliştirme eğitimleri ve açık inovasyon platformları gibi olanakların, Medeniyet Teknopark’ın hem girişimcilik ekosistemini hem de uluslararası rekabet gücünü artıracağını ifade etti.

Son bir yılda dört farklı ülkeye ziyaret gerçekleştiren Teknopark, 80 birebir görüşme yaptı ve 19 girişimcinin yurt dışı pazarlarına açılmasına aracılık etti. Bunun yanı sıra üç uluslararası fuara katılarak önemli bağlantılar kurdu ve iki büyük iş birliğini tamamladı. Halen beş uluslararası iş birliği görüşmesi de devam ediyor.

İŞ BİRLİKLERİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK

Medeniyet Teknopark’ın küresel iş birlikleri arasında Londra’daki London South Bank Üniversitesi Girişimcilik Merkezi, Katar’da Doha Üniversitesi, Dubai’de Silicon Oasis ve Malezya’daki Cyberview gibi prestijli kuruluşlar bulunuyor. Ali Ramazan Tak, bu iş birliklerinin Teknopark’ın uluslararası arenadaki etkisini artıracağını ve girişimcilik ekosistemine büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

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Tak, “Bu üyelik sayesinde Medeniyet Teknopark’ın ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet gücü artacak. Türkiye’nin teknoloji alanında global bir oyuncu olarak konumlanmasına katkı sağlamak için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz,” diye konuştu.