GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemMeclis'te yeni dönem! Milletvekilleri ayda 5 defa yaparsa vekillikleri düşecek
HaberlerGündem Haberleri Meclis'te yeni dönem! Milletvekilleri ayda 5 defa yaparsa vekillikleri düşecek
ABONE OL

Meclis'te yeni dönem! Milletvekilleri ayda 5 defa yaparsa vekillikleri düşecek

TBMM'de Genel Kurulu çalışmalarında daha önce görülmemiş bir uygulamaya geçildi. Uygulamaya göre, Genel Kurul açılışlarında milletvekillerinin devamsızlık tespiti elektronik yoklama yoluyla yapılacak. Böylece 1 ayda 5 oturuma katılmayan milletvekilinin vekilliği düşecek. Söz konusu karar, hatırlanacağı üzere teröristle fotoğrafları ortaya çıkması üzerine uygulama dokunulmazlığı düşürülen ve hakkında yakalama kararı bulunan HDP'li Semra Güzel'i yakından ilgilendiriyor.

02.06.2022 - 09:45 |
Meclis'te yeni dönem! Milletvekilleri ayda 5 defa yaparsa vekillikleri düşecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda yeni dönem için start verildi. Genel Kurul, çalışmalarına artık elektronik yoklama ile başlayacak. Uygulama ile milletvekillerinin Genel Kurul görüşmelerine katılımı denetlenecek.

İLK UYGULAMA YAPILDI

İlk uygulama Meclis Başkanvekili Celal Adan tarafından gerçekleştirildi. Genel Kurul'da toplantı yeter sayısı daha önce Meclis Başkanvekilinin görsel kanaatine göre belirleniyordu. 

YÜKSEK KATILIMIN SAĞLANMASI AMAÇLANIYOR

Elektronik yoklama uygulamasının haziran ayı boyunca devam etmesi bekleniyor. Bu yöntemle, milletvekillerinin devamsızlığı ortaya çıkarılması ve yasama faaliyetlerine daha etkin katılımın sağlanması amaçlanıyor.

VEKİLLİKLERİ DÜŞEBİLİR

Anayasa ve Meclis İçtüzüğü'ne göre, bir milletvekili Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içinde toplam beş birleşim günü katılmazsa milletvekilliği düşürülebilir.

YENİ KARAR SEMRA GÜZEL'İ DE YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Yeni uygulama ile dokunulmazlığı kaldırılan ve hakkında yakalama kararı çıkartılan HDP milletvekili Semra Güzel'in de devamsızlığı tespit edilecek.

Meclis Başkanlık Divanı'nın hazırlayacağı rapor daha sonra Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyona gönderilecek. Karma Komisyonu'nun raporu görüşmesinin ardından ise Genel Kurul’da Güzel’in durumunun oylanması ve milletvekilliğinin düşürülmesi bekleniyor. (NTV)

    GÜNCEL HABERLER

    Gayrimenkul ilanlarında yeni dönem başlıyor! Zorunlu olacak, bu bilgilerin tümü istenecek...

    Gayrimenkul ilanlarında yeni dönem başlıyor! Zorunlu olacak, bu bilgilerin tümü istenecek...

    İhracat rekoru kırıldı! Mayıs ayı...

    İhracat rekoru kırıldı! Mayıs ayı...

    Ehliyeti ve arabası olan milyonları ilgilendiriyor! Ve yükseltiliyor

    Ehliyeti ve arabası olan milyonları ilgilendiriyor! Ve yükseltiliyor

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Gayrimenkul ilanlarında yeni dönem başlıyor! Zorunlu olacak, bu bilgilerin tümü istenecek...

    Gayrimenkul ilanlarında yeni dönem başlıyor! Zorunlu olacak, bu bilgilerin tümü istenecek...

    Sıradaki Haber
    Asgari ücret zammı gelecek mi? Asgari ücret artacak mı? Asgari ücret düzenlemesi yapılacak mı?

    Asgari ücret zammı gelecek mi? Asgari ücret artacak mı? Asgari ücret düzenlemesi yapılacak mı?

    Sıradaki Haber
    Ehliyeti ve arabası olan milyonları ilgilendiriyor! Ve yükseltiliyor

    Ehliyeti ve arabası olan milyonları ilgilendiriyor! Ve yükseltiliyor

    Sıradaki Haber
    ABD'de ilkokul baskınından sonra hastaneye silahlı saldırı şoku!

    ABD'de ilkokul baskınından sonra hastaneye silahlı saldırı şoku!

    Sıradaki Haber