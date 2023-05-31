Meclis’te kayıt trafiği hızlandı

TBMM Şeref Holü’nde kurulan kayıt masasına dün 50’den fazla milletvekili kayıt yaptırdı. Böylece kaydı tamamlanan milletvekili sayısı 300’ü geçti.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu



Milletvekilleri ve parti yetkililerinden yeni döneme ilişkin mesajlar öne çıktı.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül



AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, yeni parlamentonun en önemli özelliğinin 322 yeni vekilin katılımıyla daha genç bir Meclis ve yüksek temsil oranıyla fikri çeşitliliği taşıması olduğunu vurguladı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş



AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler de “AK Parti’den Meclis’e giren kadın milletvekili sayımız 50. AK Parti’nin ilk döneminde bu oran yüzde 4’tü. Aslında Türkiye Cumhuriyeti’nin ortalaması da yüzde 4.2’dir. Yani tüm Cumhuriyet tarihinde kadın milletvekili oranı bu idi. Biz bu oranı zamanla yüzde 7 yaptık, yüzde 11 yaptık, yüzde 17 yaptık ve şu anda kadın temsili yüzde 20’yi buldu. Bu çok önemli rakam ama elbette yetmez. Daha çok kadının Meclis’te olmasını arzu ediyoruz” diye konuştu.

Yeniden Refah Genel Başkanı Fatih Erbakan



YERLİ MALI HAFTASI GİBİ...

Meclis kulisi, bölgelerinden ürünler getiren yeni milletvekillerinin ikramlarıyla renklendi.

AK Parti Ankara Milletvekili Ömer İleri



MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay, kayıt işleminin ardından Meclis personeli ve parlamento muhabirlerine mesir macunu ikram ederken, bazı milletvekilleri de baklava dağıttı.

CHP İstanbul Milletvekili Doğan Demir



CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol da memleketinden getirdiği orcikleri (cevizli sucuk) basın mensupları ve görevlilere ikram etti.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol