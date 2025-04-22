Meclis'te 23 Nisan özel oturumu! TBMM'yi çocuklar yönetti

TBMM’nin açılışının 105’inci yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Meclis bu hafta çocukların. TBMM Çocuk özel oturumunu 4. sınıf öğrencisi Berra Koramaz yönetti.

TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun, Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, TÜBİTAK Başkanı Orhan Aydın ve Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı katıldı. Etkinlikler kapsamında TRT Çocuk Korusu konseri ile '7 bölgeden 7 eser 23 Nisan Konseri' gerçekleştirildi. Türkiye'nin 7 bölgesini temsil eden illerden gelen çocuklar, 23 Nisan ile ilgili şarkılar söyledi.

'İÇİNİZDEN ŞAMPİYONLAR ÇIKACAK'

Konserin ardından konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bu güzel günde sizlerle bir arada bulunmak bizleri gururlandırıyor, sizleri ve ülkemizi çok seviyoruz. Güzel şeyler istiyoruz, gülün, eğlenin, coşun, bugünün tadını çıkarın. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Sporla olun, içinizden şampiyonlar çıkacak. Salonlara, havuzlara bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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'BİZE ÖNEMLİ BİR DERS VERİYORLAR'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise çocukların söylediği şarkılardan notlar aldığını belirterek, "Çocuklarımızın şarkıları her şeyi söyledi. Şarkılarda kullanılan birkaç ifadeyi sizlerle paylaşayım, onlar kavram haritamızı ortaya çıkarıyor. Önemli oranda, 'Gezelim, görelim, coşalım, oynayalım' kavramlarını kullandılar. Demek ki çocuklarımızı bu anlamda iyi eğlendirmeliyiz, eğlenebilecekleri güzel imkanlar sunmalıyız. Şarkılarda başka ortak bir şey daha söylemişler, 'Egemenlik ilelebet bize emanet' vurgusu. Bu da çok önemli, bu da bize önemli bir ders veriyor. Ben çocuklarımız bu kadar sorumluluk sahibi yetiştikleri için çok mutluyum, onları yetiştiren öğretmelere teşekkür ediyorum. Çocuklarımız şarkılarında, 'Bu vatanın yarınıyız, umuduyuz biz' demişler. Bu da benim için çok önemli bir ifade, onun için çocuklarımıza ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Devamında, 'Geleceğe umutla, inançla sarılalım' diyorlar. Şarkıların tamamında, milli irade ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk vurgusu vardı, bu da bizim için çok önemlidir" diye konuştu.

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Bakan Tekin ayrıca Türkiye genelindeki okullara 'Ulusal egemenlik' temalı etkinliklerin yapılması için yönerge gönderildiğini ve bu hafta boyunca okullarda binlerce etkinliğin gerçekleştirileceğini söyledi.

'TBMM'NİN EN ÖNEMLİ VURGUSU, MİLLİ EGEMENLİKTİR'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da "Gazi Meclisimiz sadece Cumhuriyeti kuran veya millet iradesini bir araya getiren bir meclis değildir. Bu Meclis aynı zamanda milli kurtuluş mücadelemizi veren bir ordugah, karargah olarak kullanılmıştır. Ulus'ta açılışı yapılan TBMM'nin en önemli vurgusu Kurtuluş Savaşı günlerinde dahi milli egemenliktir. Bu milletin egemenliğine sahip çıkmak, bağımsızlığa sahip çıkmak, milletten başka hiçbir gücün olmadığını, milletten başka hiçbir beşeri gücün önünde eğilmeyeceğimizi ilan etmek TBMM'nin ilk hedefi ve vazifesiydi. Bu çerçevede daha sonra 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı halinde milletimize bayram hediye edilen bu günün ilk anlamı, milli egemenliğe sahip çıkmaktır" değerlendirmesinde bulundu.

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'TÜRKİYE YÜZYILI İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ'

TBMM ön bahçesinde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinin geleneksel hale getirilmesini temenni ettiklerini aktaran Kurtulmuş, "Millet bahçesi, çocuk bahçesi kavramıyla aslında bu bayramın ikinci ayağını hatırlatmak istiyoruz. Cumhuriyet sadece değerlerimize sahip çıkmak, milli egemenliği hatırlamak, bugünü değerlendirmek ve bugüne ait işler yapmakla ileri gidecek değildir. Dolayısıyla cumhuriyeti daha ileriye taşımak için, sonraki nesillere aktaracak olan evlatlarımızı güçlü kılmak, onlarla birlikte, 'Çocuk Bayramı' olarak ilan ettiğimiz bu bayramı genç nesillerin, çocuklarımızın, evlatlarımızın sırtında ileriye taşımak da hepimizin sorumluluğudur.

Bu çerçevede 2'nci asrına girdiğimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yüzyılının mutlaka Türkiye Yüzyılı olarak, yani dünyada sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılı olması için canla başla çalışıyoruz. Bunun en önemli ayağı ise şüphesiz evlatlarımız, çocuklarımız oluşturuyor. Burada bulunan her bir çocuğun geleceği, Türkiye'nin parlak geleceğidir. Burada bulunan her bir çocuğumuzun, milli ve manevi değerlerle yetiştirilmesi, çağın gerekliliklerine uygun fikri ve ilmi donanımlarla donatılması Türkiye Yüzyılı'nın gerçek bir hedef olmasını ve en kısa sürede gerçekleştirilmesinin teminatıdır" ifadelerini kullandı.