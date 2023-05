Meclis Başkanı Şentop: Kılıçdaroğlu çok ciddi bir politik tez değişikliği içerisinde

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Tuzla'da Eğitim-Bir-Sen İstanbul 4 Nolu Şube üyesi eğitimcileri ile bir araya geldi. Programa Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Ak Parti İlçe Başkanı Av. Talha Tayfur, Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz katıldı. Programda konuşan Prof. Dr. Mustafa Şentop, "Türkiye eğer bazılarının dediği gibi, 14 Mayıs öncesi diye bunu ayırıyoruz biliyorsunuz. Kılıçdaroğlu'nun 2 propaganda çerçevesi var. Biri 14 Mayıs'tan önce bir Kılıçdaroğlu var. Bir de 14 Mayıs'ı gördükten sonra ki Kılıçdaroğlu var. Çok ciddi bir politik tez değişikliği içerisinde. Çok basit ifade edecek olursak, 14 mayıstan önce küreselci, anahtarıyla çerçeve olarak, 14 Mayıs'tan sonra ulusalcı tezler savunmaya başladı. O kadar büyük bir değişim ki Amerika'daki bir dergideki yorumda, bu kadar büyük bir değişimi ancak kişilik nakliyle izah edebiliriz diyorlar. Hakikaten o derece büyük bir değişiklik. Hatta yüz ifadesinden ses tonuna kadar her şey değişti birdenbire. Şimdi, onun için seçim önemli diyordum. Yani Türkiye öyle bir noktada yeni kurulacak olan dünya düzeni içerisinde, bölgesel gelişmeler, küresel gelişmeler çerçevesinde küreselcilerin dediği gibi, Avrupa Birliği arkasından NATO, Avrupa, Amerika karar verir, biz buna uyarız. Yani biz verilen kararların bir vagonu oluruz. anlayışıyla mı hareket edecek, yoksa Türkiye, kendi kararını kendisi veren, sadece milletinin menfaatlerine göre karar veren, tam bağımsızlıkçı politikaları takip eden bir ülke mi olacak Türkiye? Aşağı yukarı 20 senedir Türkiye'nin en temel karar noktası burasıdır. Ben bir müddet daha böyle daha sonraki seçimlerde daha önemli hale geleceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"MUHARREM İNCE'NİN İSTİFASINI SAĞLAMAK ÜZERE ÇOK CİDDİ BİR MANİPÜLASYON YAPTILAR"

Seçim öncesi yapılan anketler hakkında konuşan Şentop, "Aslında artık anketlere falan bakmıyoruz. Çünkü anketler malum, manipülasyon yapıyorlardı. Türkiye'de seçim öncesi, bir seneye yakın bir zaman, zaten birçok anket firması ortaya çıkar. Bunların hepsi önemli değildir. Ama içlerinde sürekli anket yapan bir-iki firma vardır. Ancak bunlar da en son Muharrem İnce'nin istifasını sağlamak üzere çok ciddi bir manipülasyon yaptılar. İkisi de Muharrem İnce'nin istifasından bir gün önce kendileri son anket diye anket yayınladılar. O anketler Kılıçdaroğlu'nu 49 buçuk gösteriyordu. Muharrem İnce'yi de 1'e yakın bir şeyde gösteriyorlar ki, 'Yani bakın her şey ortada. Sen çekilirsen Kılıçdaroğlu kazanıyor.' Bunu ispat etmek için manipüle ettiler anketlerini. 2 firma da bunların adını telaffuz etmeyeceğim ama bu konuya da bence önümüzdeki dönemde çok ciddi birtakım çerçeveler hukuki sınırlamalar getirmek lazım" diye konuştu.

"BU SİSTEMLE İLGİLİ, SİSTEMİ İYİLEŞTİRECEK VARSA REVİZYON YAPILABİLİR"

Şentop, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu tablo ortaya çıktı. Burada söylenebilecek öncelikle en kesin şey şudur; Türkiye'de hükümet sistemi tartışması ortadan kalkmıştır artık. Aslında bu kalkmıştı daha önce, milletimiz karar verdi 2017'de, 16 Nisan'da. Daha sonra 2018, 24 Haziran'da seçim yapıldı. Bir daha karar verdi milletimiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini destekleyen bir karar çıkarttı. Böylece bu konu kapandı. Bundan sonra tabii ki, bu sistemle ilgili, sistemi iyileştirecek varsa revizyon yapılacak hususlar varsa bunlar konuşulabilir. Ayrı mesele" ifadelerini kullandı.

"MUHARREM İNCE'NİN ALDIĞI OYU ALAMAMIŞ ASLINDA"

TBMM Başkanı Şentop, "Bütün her şeye rağmen, bütün o desteklere rağmen, Tayyip Erdoğan karşısında ne varsa, her şeyi zorla bir araya getirmelerine rağmen alabildikleri yüzde 44 civarında bir oy oldu. Bunu şu şekilde bir mukayese ederseniz daha iyi ifade etmiş olurum. 2018'de Muharrem İnce adaydı biliyorsunuz. Yüzde 30'un üzerinde oy aldı. Ama bununla beraber Demirtaş da adaydı. O da 8.3 oy aldı. Meral Akşener de adaydı. 7.4 kadar oy aldı. Temel Karamollaoğlu da adaydı. O da yüzde 0.88 oy almıştı. Şimdi bunların hepsi birleşti değil mi. Ama daha kolay bir hesap söyleyeceğim. Şimdi burada baktığımızda Kılıçdaroğlu'na oy verenler, İYİ Parti onun bir oyu var Millet İttifakı içerisinde. Ondan sonra Emek ve Özgürlük ittifakı içerisinde Yeşil Sol Partinin ve Türkiye İşçi Partisi var. Bunları toplayın Kılıçdaroğlu'nun aldığı oydan düştüğünüz zaman Muharrem İnce'nin oyları ile mukayese edebiliriz. Düştüğümüzde Kılıçdaroğlu'nun oyu yüzde 25'in altına iniyor. Yüzde 24 küsür. Yani Muharrem İnce'nin aldığı oyu alamamış aslında. En son kim dahil oldu. En son Zafer Partisi dahil oldu ittifaka. Bunlar 1 senedir çalıştılar. Mutabakat belgesi yazdılar. Bilmem kaç bin tane madde var. Her şey belirli, bütün yol haritamız falan dediler. Belgeler açıkladılar. Genel başkanlar falan. Ümit Özdağ ile bir saat görüştü Kılıçdaroğlu, hepsini çöpe attı o hazırlıkların" dedi. (DHA)