Meclis Başkanı Kurtulmuş: Devletler, egemenlikte eşitliği prensip almalı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Brezilya’da düzenlenen G20 Parlamento Başkanları Zirvesi (P20) ‘21. Yüzyılın Zorluklarına Uyum Sağlayan Küresel Yönetişimin İnşasında Parlamentolar’ başlıklı 3’üncü oturumda konuştu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, öncelikle dünya kurumlarının yeniden yapılandırılması yeni adil başarılı bir küresel yönetişimin kurulabilmesi ya da yeni bir küresel siyasi mimarinin oluşabilmesi için bir paradigma zihniyet değişikliğine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, bugünkü sistemin zihniyetinde var olan yanlışlıkların açıklıkla ortaya koyulması gerektiğini belirterek, “Kurulacak olan yeni sistemde bu zorluklarla karşılaşmayalım. Bugünkü dünya sistemi güçlünün hakkını arayan bir sistemdir. Güçlünün her halükarda hakkının arandığı, korunduğu haklı olan eğer güçsüz ise onun hakkının verilemediği bir küresel sistemle karşı karşıyayız. Diyoruz ki, bir paradigma değişikliği olacak ise bunun ilk şartı, haklı olanın hakkının alındığı, korunduğu ve teslim edildiği bir sistemi kurabilmektir. İkinci temel mesele ise dünyada hakim olan güçlerin dünyanın sahibiymiş gibi davranmaktan vazgeçmeleridir. Dünya kimsenin babasının malı değildir” ifadelerini kullandı.

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Dünyanın 8 milyar insanın ortak bir şekilde yaşadığı ve ortak şekilde var olduğu ev olduğunu kaydeden TBMM Başkanı Kurtulmuş, “İnsanların yaradılışta eşitliği prensibi ise yeni kurulacak olan sistemin en temel ögelerinden biri olmalıdır. Bir diğer temel husus ise dünyada güçlü devletler, hakim ve hegemon devletler, diğer devletler, küçük devletler şeklinde ayrımın süratle ortadan kaldırılmasıdır. Dünyada devletlerin egemenlikte eşitliği prensibini esas alan bir anlayışa ihtiyaç vardır” diye konuştu.