MEB sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 20 Bin Öğretmen Sözlü Mülakat Sonuç Tarihi açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 1 Temmuz 2024 tarihinde başlayan sözlü sınavlar 20 ilde gerçekleşti. Kamera kaydı altında elektronik kurayla belirlenen sorulara yanıt veren öğrenciler komisyon karşısına geçti. Peki, 20 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öretmen mülakatları 1 Temmuz Pazartesi günü başladı. 20 ilde yapılan MEB mülakatlarında başvurusu onaylananlar KPSSP10, KPSSP121 ve KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puandan başlamak üzere atama yapılacak. Kontenjan sayısının üç katı aday yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen sözlü mülakat sonuçları için tarih verilmedi. Adaylar sonuçlarını e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek.