MEB sınavsız unvan değişikliği 2024! MEB sınavsız unvan değişikliği sınavı ne zaman yapılacak 2024?

Millî Eğitim Bakanlığınca şube müdürlüğü, şeflik, memurluk ve saymanlık için görevde yükselme sınavı atama duyurusu yayımlandı. Söz konusu duyurunun ardından MEB sınavsız unvan değişikliği sınavı ne zaman yapılacak 2024? Sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

MEB sınavsız unvan değişikliği sınavı ne zaman yapılacak 2024?

Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan memur, sayman, şef ve il-ilçe millî eğitim müdürlükleri şube müdürü kadrolarına görevde yükselme yoluyla atama yapılacak.

Buna göre, 18-29 Mart 2024 tarihleri arasında alınacak olan başvurular, 29 Mart 2024 Cuma günü saat 17.00'ye kadar http://mebbis.meb.gov.tr/ internet adresindeki Elektronik Başvuru Formu'nun eksiksiz ve doğru olarak doldurulmasıyla yapılacak.

MEB sınavsız unvan değişikliği sınavına ilişkin ise henüz resmi açıklama gelmedi.