MEB resmen duyurdu! Yeni karar Resmi Gazete'de yayımlandı, sınırlama getirildi

Özel okullarda artık, "Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerine aykırı, öğrencilerin psikososyal gelişimine katkı sağlamayan etkinlik ve kutlamalar" yapılamayacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

"SOSYAL ETKİNLİK VE GELİŞİM MERKEZİ"

Yönetmelikte ortaokul öğrencilerinin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerine de bir parantez açıldı. Öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda bu faaliyetlerle birlikte akademik gelişimlerine yönelik çalışmaların yapılacağı "sosyal etkinlik ve gelişim merkezi" adıyla yeni bir kurum türü tanımlandı.

Özel okullarda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan ders kitaplarının okutulması esas kılındı.

ÜCRETSİZ OKUYAN ÖĞRENCİNİN SEÇİLMESİ

Ve yönetmelikte ayrıca, ücretsiz okuyacak öğrencilerin nasıl seçileceğine yönelik de değişiklik yapıldı. Ücretsiz eğitimde öncelik sağlanan, harp veya vazife malulü sayılanların ilk ve orta öğretim çağındaki çocukları ile haklarında korunma, bakım veya barınma kararı verilen çocukların yerleştirme işlemleri merkezi sistemle MEB tarafından gerçekleştirilecek.

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