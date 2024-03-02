MEB resmen açıkladı! Okul yöneticileri için değişti, yazılı sınav geliyor

MEB resmen açıkladı. Artık kriter değişti. Yönetici adaylarının, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak yazılı sınavda başarı göstermeleri gerekecek.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Müdür yardımcısı görevlendirmelerinde kadın önceliği ve alan önceliği ayrı ayrı değerlendirilecek.

Aynı eğitim kurumunda her iki önceliğin de bulunması durumunda aday, puan üstünlüğüne göre belirlenecek. Özel eğitim öğretmenleri de artık özel eğitim normu bulunan eğitim kurumlarına yönetici olarak görevlendirilebilecek.

BRANŞ ŞARTI ARANACAK

Öte yandan müdür olarak görevlendirmelerde, branşlar da dikkate alınacak. Bu doğrultuda, imam hatip ortaokullarına müdür olarak görevlendirileceklerde din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni; anaokullarında müdür olacaklarda okul öncesi öğretmeni; ilkokullarda müdür olarak atanacaklarda ise sınıf öğretmeni olma şartı aranacak.

Daha önce yöneticilik yapmış ve öğretmenlik görevine dönmüş olanlar, görevlendirmelerden sonra yapılacak duyuru üzerine yeniden görevlendirilmek için başvuruda bulunabilecek. Bunun için daha önce bir yıl yöneticilik yapmış olma şartı aranacak. Öte yandan, yöneticiler doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlı eğitim kurumlarına Bakan tarafından dört yıllığına görevlendirilecek.

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