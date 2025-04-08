MEB proje okulları atama sonuçları: Sonuç sorgulama sayfası! Öğretmen proje okulları sonuçları açıklandı mı?

PROJE OKULLARI ATAMA SONUÇLARI sorgulama sayfası için araştırmalar hız kazandı. 3 Nisan'da açıklanacağı belirtilen sonuçlar henüz belli olmadı. Ancak adaylar, 'Proje okulları atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?' sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

3 Nisan'da açıklanması beklenen proje okulları atama sonuçları, kamu çalışanlarının idari izinli olması nedeniyle ertelenmişti. MEB tarafından yapılan duyuru sonrasında sonuçların, 8 Nisan 2025 tarihinden itibaren duyurulacağı açıklandı. Sonuçlar bugün içerisinde erişime açılacak.

PROJE OKULLARI ATAMA SONUÇLARI EKRANI

ATAMA/GÖREVLENDİRMELER



a) Atama/Görevlendirmeler, adayların tercihleri dikkate alınarak atama takviminde belirlenen tarihte Bakanlıkça yapılacaktır.

b) Atama/Görevlendirme sonuçları, Bakanlığın resmî internet adresinden ilan edilecektir.

c) Duyurulan kontenjanlar; atama/görevlendirme aşamasında yargı kararı uygulamalarına, okul normlarının değişmesine bağlı olarak Bakanlıkça güncellenebilecektir.

ç) Bakanlığımız ile sektör (kamu ve özel kurum/kuruluşlar) arasında imzalanan protokol kapsamındaki proje okullarına atama/görevlendirmeler ulusal veya uluslararası protokol ve projede yer alan özel hükümler doğrultusunda gerçekleştirilebilecektir.

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d) Spor liselerinin Beden Eğitimi ile güzel sanatlar liselerinin Müzik ve Görsel Sanatlar Öğretmenliğine atanmak üzere tercihte bulunanların atamaları, il millî eğitim müdürlüklerince Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin beşinci bölümünde yer alan hükümler doğrultusunda yapılacak iş ve işlemler sonucu gerçekleştirilecektir.

e) Ataması/görevlendirilmesi yapılanların, atama/görevlendirme işlemleri iptal edilmeyecektir.

f) Ataması yapılan öğretmenler aynı atama dönemi içinde il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaklardır.

g) Görevlendirilmesi yapılan yöneticiler aynı görevlendirme dönemi içinde yeniden ve ilk defa yönetici görevlendirme kapsamında başvuruda bulunamayacaklardır.