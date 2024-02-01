MEB personel alımı 2024 sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2024/3 MEB 695 sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı mı? MEB PERSONEL ALIMI tercih sonuçları

MEB tarafından merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere KPSS-2024/3 ile; büro personeli, avukat, diyatisyen, hemşire, mühendis alımı yapılıyor. Sözleşmeli personel alımına dair ÖSYM tarafından tercihler alındı. İşte, MEB sözleşmeli personel alımı sonuç sorgulama...

MEB SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli personel alımı KPSS-2024/3 tercih işlemleri tamamlandı. Sonuçlar ise henüz açıklanmadı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebilecekler.

MEB PERSONEL ALIMI TERCİH SONUCU SORGULAMA

ÖSYM Başkanlığınca yapılacak yerleştirme ile Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 490 sözleşmeli büro personeli, 5 sözleşmeli avukat, 20 sözleşmeli diyetisyen, 150 sözleşmeli hemşire, 30 sözleşmeli mühendis (elektrik-elektronik, inşaat ve makine) olmak üzere toplam 695 sözleşmeli personel istihdam edecek.