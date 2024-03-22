2. dönem ortak sınavlar klasik mi olacak, test mi? MEB ikinci dönem ortak sınav tarihleri 2024: Ortak sınavlar ne zaman, hangi derslerden?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci dönem ortak sınav takvimini paylaştı. Yapılan yazılı açıklamaya göre, ortaokul ve liselerdeki ikinci dönem ortak sınavların tarihleri belirlendi. Peki, 2. dönem ortak sınavlar ne zaman, açık uçlu mu olacak?

2. dönem ortak sınavlar ne zaman?

Birinci yazılı sınavları 6. sınıf Türkçe ile 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersleri için 26 Mart 2024 Salı, matematik dersleri için 27 Mart 2024 Çarşamba günü yapılacak.

MEB ikinci dönem ortak sınavlar test mi açık uçlu mu olacak?

Ülke geneli yapılacak ortak yazılı sınavlar; ortaokul 6. sınıf Türkçe dersi 14 çoktan seçmeli ve 2 açık uçlu veya kısa cevaplı olmak üzere toplam 16 sorudan; 6. sınıf matematik dersi 10 açık uçlu veya kısa cevaplı sorudan oluşacak.



Lise 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi ortak sınavı ise 7 açık uçlu veya kısa cevaplı sorudan; matematik dersi 8 adet açık uçlu veya kısa cevaplı sorudan oluşacak.

Örneğin, ortaokul 6. sınıf Türkçe dersi için 14 çoktan seçmeli ve 2 açık uçlu veya kısa cevaplı sorudan oluşacak. Benzer şekilde, 6. sınıf matematik dersi sınavında ise 10 açık uçlu veya kısa cevaplı soru sorulacak.

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Lise düzeyinde ise, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi ortak sınavında 7 açık uçlu veya kısa cevaplı soru yer alacak. Matematik dersi sınavında ise 8 adet açık uçlu veya kısa cevaplı soru öğrencilere yöneltilmiş olacak.