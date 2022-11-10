MEB duyurdu: Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı ertelenmedi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'nın ertelendiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu
10.11.2022 - 18:57 | | DHA
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal medyada paylaşılan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'nın ertelendiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Gerekli olduğunda her türlü bilgilendirme Bakanlığımızca düzenli olarak yapılmaktadır. Resmi makamlarımızca yapılan bilgilendirmeler dışındaki iddialara itibar edilmemesi gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.