Mazerete Bağlı yer değiştirme başvurusu yapan tüm öğretmenlerin ataması yapıldı
Millî Eğitim Bakanlığınca, mazerete bağlı yer değişikliği kapsamında başvuruda bulunan tüm öğretmenlerin ataması gerçekleştirildi.
26.08.2024 - 20:31 |
Mazerete bağlı iller arası yer değişikliği kapsamında tercih etmiş olduğu eğitim kurumlarından birine ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlerin atamaları, mazeretlerinin bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine yapıldı.
Böylece 22-23 Ağustos tarihleri arasında sistem üzerinden başvuruları alınan tüm öğretmenlerin, atamaları gerçekleştirilmiş oldu.
Atama sonuçlarına ulaşmak için tıklayınız.