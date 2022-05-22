GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemMaymun çiçeği virüsü ilgili son dakika açıklaması!
HaberlerGündem Haberleri Maymun çiçeği virüsü ilgili son dakika açıklaması!
ABONE OL

Maymun çiçeği virüsü ilgili son dakika açıklaması!

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Türkiye'de bugüne kadar Monkeypox (maymun çiçeği) vakası görülmediğini açıkladı.

22.05.2022 - 11:25 |
Maymun çiçeği virüsü ilgili son dakika açıklaması!

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, "Monkeypox, kemirgenler ve primatlar gibi vahşi hayvanlardan kaynaklanan ve bazen insanlara bulaşan zoonotik bir hastalıktır. Ortopoksvirüs ailesine ait olan maymun çiçeği virüsünden kaynaklanır. İnsan vakalarının çoğu, hastalığın endemik olduğu Orta ve Batı Afrika'da görülmüştür. Monkeypox, temas ve solunan büyük damlacıklar yoluyla damlacık maruziyeti ile bulaşabilir. Hastalık genellikle kendi kendini sınırlar ve semptomlar genellikle 14 ila 21 gün içinde kendiliğinden düzelir. Monkeypox hastalığı ile ilgili gelişmeler Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Hastalık Kontrol ve önleme Merkezi(ECDC) bildirimleri ve Uluslararası Sağlık Tüzüğü kapsamında diğer ülkelerin uluslararası odak noktaları ile bilgi alışverişinde bulunularak Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar ve Erken Uyarı Dairesi Başkanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Ülkemizde bugüne kadar vaka görülmemiştir" denildi. 

Maymun çiçeği virüsü nedir, belirtileri ne? Maymun çiçeği virüsü bulaşıcı mı?
İlgili Haber
Maymun çiçeği virüsü nedir, belirtileri ne? Maymun çiçeği virüsü bulaşıcı mı?

GÜNCEL HABERLER

Akdeniz'de korkutan deprem!

Akdeniz'de korkutan deprem!

Yılın ilk kirazı 20 liradan tezgahtaki yerini aldı

Yılın ilk kirazı 20 liradan tezgahtaki yerini aldı

Bakan Karaismailoğlu: 700 milyon kişi, Marmaray'la seyahat etti

Bakan Karaismailoğlu: 700 milyon kişi, Marmaray'la seyahat etti

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Akdeniz'de korkutan deprem!

Akdeniz'de korkutan deprem!

Sıradaki Haber
Yılın ilk kirazı 20 liradan tezgahtaki yerini aldı

Yılın ilk kirazı 20 liradan tezgahtaki yerini aldı

Sıradaki Haber
Erken emeklilik imkanı doğuyor! Kıdem tazminatı ve işsizlik maaşı hakkı ile ilgili flaş gelişme! 2 ay içerisinde...

Erken emeklilik imkanı doğuyor! Kıdem tazminatı ve işsizlik maaşı hakkı ile ilgili flaş gelişme! 2 ay içerisinde...

Sıradaki Haber
Maymun çiçeği virüsü bir ülkeye daha sıçradı

Maymun çiçeği virüsü bir ülkeye daha sıçradı

Sıradaki Haber