Mayıs ayı askerlik yerleri açıklandı! Askerlik yerleri sorgulama ekranı e-Devlet

Askerlik yerleri için Milli Savunma Bakanlığı açıklamaları yakından takip ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı MSB Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre Mayıs 2023 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik yerleri 25 Nisan 2023 Salı günü itibarı ile açıklandı.

Duyuruya göre bedelli askerlik hizmeti kapsamında 06 Şubat 2023 - 08 Mayıs 2023 tarihleri arasında birliklerine katılmayan yükümlüler hakkında bakaya işlemi yapılmayacak ve bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılmayacak. Askerlik yerleri için Milli Savunma Bakanlığı açıklamaları yakından takip ediliyor.

Milli Savunma Bakanlığı MSB Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre Mayıs 2023 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik yerleri 25 Nisan 2023 Salı günü itibarı ile açıklandı. Duyuruya göre bedelli askerlik hizmeti kapsamında 06 Şubat 2023 - 08 Mayıs 2023 tarihleri arasında birliklerine katılmayan yükümlüler hakkında bakaya işlemi yapılmayacak ve bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılmayacak.



ASKERLİK YERLERİ 2023 NASIL ÖĞRENİLİR?



Seçim ve sınıflandırma sonuçları askerlik şubelerinden veya e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI E-DEVLET!



MART/NİSAN 2023 CELP VE SEVK DÖNEMİ ERTELEMESİNE İLİŞKİN DUYURU



1. 06 Şubat 2023 tarihindeki depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri nüfusuna kayıtlı veya bu illerde ikamet eden er ve bedelli askerlik statüsündeki yükümlülerin sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

2. Er statüsünde 02 Mart 2023 ile 06 Nisan 2023 tarihlerinde sevk edilecek yükümlülerin sevkleri 04 Mayıs 2023 tarihine ertelenmiştir. Ertelemesi yapılan yükümlülerden tabi oldukları celp döneminde silahaltına alınmayı talep edenlerin askere sevkleri yapılacaktır.

3. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında; 2023 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp ve sevk dönemi değişiklikleri talep etmeleri halinde 2023 yılı içinde olmak kaydıyla yapılacaktır.

4. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 06 Şubat 2023 - 08 Mayıs 2023 tarihleri arasında birliklerine katılmayan yükümlüler hakkında bakaya işlemi yapılmayacak ve bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılmayacaktır.

5. 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 27’nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.

6. Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/Askeralma internet adresinden ulaşabileceklerdir.



MSB 2023 ASKERLİK CELP TARİHLERİ



MAYIS 2023 SINIFLANDIRMA DÖNEMİ DUYURUSU



1. Mayıs 2023 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

2. Mayıs 2023 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 28 Şubat 2023 (dâhil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenler ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır.

3. 31.12.2021 (dâhil) öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden, 28.02.2023 (dâhil) tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihi yaptırmaları gerekmektedir. (Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç)

4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 25 Nisan 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

5. Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.

6. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

7.Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.

8. Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.

9. Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır.