Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden şüpheli tutuklandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 67 yaşındaki D.A'nın, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli D.A, sağlık kontrolünün ardından Bakırköy Adliyesi'ne gönderildi.

Savcılık ifadesi sonrası sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli, "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçundan tutuklandı.

TAKILIP DÜŞÜNCE SİNİRLENİP MEZARI KIRMIŞ

Şüpheli Duran A. ifadesinde, Bahçelievler'de yaşadığını ve evsiz olduğunu, zaman zaman mezarlığa gidip Minguzzi'nin mezarının yakınındaki bir çeşmeden su içtiğini belirtti. Minguzzi'nin kim olduğunu ve mezarının nerede olduğunu gazetelerden öğrendiği için bildiğini söyleyen şüphelinin, merak ederek gece saatlerinde mezarın başına gittiğinde ayağının takılarak çitlere düştüğünü ve sinirlenerek mezarı kırıp, döktüğünü söylediği öğrenildi.

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

Şüphelinin yakalandığını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Bakan Yerlikaya paylaşımında, "İstanbul'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın mezarının tahrip edilmesiyle ilgili, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucunda 67 yaşındaki D.A. adlı şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Mattia Ahmet Minguzzi evladımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Ne olmuştu?



Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isterken B.B'nin bıçakladığı Minguzzi, U.B. tarafından yerde tekmelenmişti.

Ağır yaralanan Minguzzi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 şüpheli yakalanarak tutuklanmıştı.

Hastanede 9 Şubat'ta hayatını kaybeden Minguzzi'nin Bahçelievler'deki mezarına da zarar verilmişti.