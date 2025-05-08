Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde 2'nci duruşma: Katiller Ahmet'le ilk pazarda karşılaşmadı, hepsi planlı programlı bir organize

Ahmet Minguzzi cinayetinde gözaltına alınan M.A.D. (17) ve A.Ö.'nün (14) savcılıktaki ifadeleri tamamlandı. 2 şüpheli, İstanbul Anadolu Başsavcılığı tarafından "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılığın hakimliğe gönderdiği sevk yazısında, "suça sürüklenen çocuk M.A.D. ile A.Ö.'nün daha önce dava açılan diğer 2 suça sürüklenen çocuk ile başından beri birlikte hareket ettikleri, B.B.'nin ilk fiziki olarak maktule müdahalesinde yanında bulunarak cesaretlendirici davranış gösterdikleri, maktulün direncini kırdıkları, orada bulunan tarafların ayırmalarından sonra B.B.'nin suça sürüklenen çocuklara parmağı ile yön gösterip saldırdığı ve birlikte hareket etmelerini sağladığı, diğer eylemi gerçekleştiren M.A.D. ve A.Ö.'nün müdahaleye hazır destek mahiyetinde beklediklerinin anlaşıldığı, B.B.'nin tezgahtan bıçak olduğu değerlendirilen cismi aldığında M.A.D.'nin yanında durduğu ve perdeleme yaptığı, olay sırasında kaçıp bir süre sonra durakta bekleyip kritik yaptıkları ve birlikte kaçmaları hususları değerlendirildiğinde maktulün sonuçlandırılan olayda her iki suça sürüklenen çocukla suç isleme kararını kuvvetlendirmek ve suçun işlenmesi öncesinde suç işleme kararını kuvvetlendirmek ve suçun işlenmesinden önce, işlenmesi sırasında, ayrıca olay yerinden güvenli şekilde kaçmalarında eylemin icrasını kuvvetlendirmek suretiyle atılı suçu işledikleri" ifadeleri yer aldı.

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2 çocuğun "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme" suçundan tutuklanması talep edildi.

MİNGUZZİ AVUKATI REZAN EPÖZDEMİR'DEN AÇIKLAMA: PLANLI PROGRAMLI BİR ORGANİZE

Duruşma öncesi ailenin avukatı Rezan Epözdemir basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Epözdemir sözlerine doğum raporu olmayan şüphelinin kemik yaşı tespit sonucunun geldiğini belirterek şüphelilerin 15 ve 16 yaşında olduklarını hatırlatarak başladı.

'MAKSİMUM 24 YIL HAPİS CEZASI OLACAK'

Epözdemir " Bizim hukuk sistemimize göre 18 yıldan 24 yıla kadar bir yargılama söz konusu. Hiçbir indirim uygulanmazsa haksız tahrik, takdir indirimi uygulanmazsa, faillerin alabileceği maksimum ceza 24 yıl hapis olacak. Bizim açımızdan da temel amaç ve hedef bu olacak. Fakat yine klasik çocukların ve kadınların katledildiği yargılamalarda karşılaştığımız klasik haksız tahrik savunması var ezberlenmiş kurgulanmış cezayı minimize etmeye yönelik. Dosyada hiçbir yerde geçmemiş olmasına rağmen, faillerin avukat huzurunda verdikleri kolluk ve savcılık ifadelerinde geçmemesine rağmen bir den Sulh Ceza Haklimliğine sevk edildiğinde 'Bana ve aileme hakaret etti o yüzden öldürdüm' diyen haksız tahrikten yararlanmaya çalışan kendince ifade veren bir fal prototipiyle karşı karşıyayız "dedi.

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'TAMAMEN PLANLI PROGRAMLI ORGANİZE'

Epözdemir, "Şu ana kadar yargılamada gelinen aşamada pazar yerinde meydana gelen sebepsiz bir olay olarak algılanıyordu. Bizse bunun hayatın olağan akışına mantık ve fizik kurallarına aykırı olduğunu söylüyorduk. Şunu tespit ettik olay öncesinde bu canilerin Ahmet Minguzzi ve arkadaşlarını aynı gün bir parkta tehdit etmesiyle başlıyor. Sonrasında pazar yerine iniliyor ilk görüşme tesadüf değil tamamen planlı programlı organize senkronize. Birlikte geliyorlar her aşamada birlikteler ilk iki görüşmede birlikteler. Faillerden biri Ahmet'in yerini gösteriyor. Diğer fail 3 faile birden talimat veriyor. Pazardaki ilk temastan önce 20.11'de pazardan bıçak alınıyor tezgahtan. Tutuklu olan fail de perdeliyor diğer bıçağı alırken. Bunun üzerine biz savcılık şikayeti yaptık. Akabinde hemen soruşturma başlatıldı. HTS baz, sinyal ve kamera kayıtlarına bakıldı. Keşif talebimiz ilginç bir şekilde reddedildi. Biz cinayet mahalline gittik oradaki esnafla konuştuk bıçağın nerede atıldığı nereden alındığı Ahmet'in nerede katledildiğine ilişkin. 1 Mayıs'taki şikayetimiz sonrasında dün itibariyle 2 fail biri 14 yaşında bir 17 yaşında ' Çocuğa karşı kasten öldürmeye yardım etme' suçundan tutuklandılar. An itibariyle bu dosyadaki fail sayısı 4'tür. Dördü de tutukludur soruşturması aşaması diğer failler açısından devam etmektedir " diye konuştu.

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'YÜZYÜZELİK İLKESİ VARDIR'

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Avukat Epözdemir, "Umut ediyorum adalet tecelli eder maddi gerçek ortaya çıkar. Biz de hak arama özgürlüğümüzü kullandık. Sonuna kadar hukuki mücadelemiz devam edecek. Çabalarımızla şikayetimiz neticesinde 2 fail daha tespit edildi.An itibariyle 4 tutuklu var 2'si şüpheli 2'si sanık. İddianamesi gelince birleşecek. Bugün iki tanığın dinlenmesini bekliyoruz hatta tutuklulardan biri de dinlenecek tanık sıfatıyla çağırılmıştı. Faillere çapraz sorguda yeni bilirkişi raporu kapsamında sorulara soracağız kendilerine. Biz bu kararı uygun bulmuyoruz yüzyüzelik ilkesi vardır Ceza Muhakemesinde. Bu failler kimden ve neden kaçırılmaya çalışılıyor. Gelsinler Ahmet Minguzzi'yi nasıl katlettilerse hesabını versinler istiyoruz. Dolayısıyla SEGBİS ile yapılan yargılamanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Nasıl Ahmet'i katlettilerse yargılamada gelip hesabını verecekler. Tehditlerle ilgili de korkmuyoruz hukuki mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. " dedi.

AİLEYE DESTEK İÇİN GELDİLER

Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya baba Andrea Minguzzi, anne çellist Yasemin Akıncılar, teyze Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu ve taraf avukatları katıldı. Duruşmaya B.B. ve U.B. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.Aileye destek için adliyeye gelen yakınları, Balıkesir'de bıçaklanarak öldürülen üniversiteli motokurye Ata Emre Akman’ın annesi Zuhal Akman ve vatandaşların bekleyişi sürüyor.

Aileye destek için gelenler Anadolu Adliyesi bahçesinde toplanarak "Mattia Ahmet için adalet" sloganı attı. Duruşmanın görüleceği mahkeme salonu önüne gelen kalabalık ise anne Yasemin Akıncılar'a destek verdi.Anne Yasemin Akıncılar bir süre mahkeme salonu önünde bekleyenlerle konuştu onlara teşekkür etti.

ARA VERİLDİ

Duruşmada sankların çapraz sorguları tamamlandı. Tanığın dinlenmesi öncesi duruşmaya saat 12.40 sıralarında ara verildi.