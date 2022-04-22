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Maske ile ilgili son dakika açıklaması! Bakan Koca duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilim Kurulu'nda maske başta olmak üzere birçok konuyu ele alacağız. Salgın bitiyor artık aşıya ihtiyaç yok diye düşünmemek gerekiyor. Aşı hastalığın akciğere inmesini engelliyor. Turkovac aşımız var. Hatırlatma dozlarını ihmal etmemiz gerekiyor" dedi.

22.04.2022 - 12:33 |
Maske ile ilgili son dakika açıklaması! Bakan Koca duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilim Kurulu'nda maske başta olmak üzere birçok konuyu ele alacağız. Salgın bitiyor artık aşıya ihtiyaç yok diye düşünmemek gerekiyor. Aşı hastalığın akciğere inmesini engelliyor. Turkovac aşımız var. Hatırlatma dozlarını ihmal etmemiz gerekiyor" dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adıyaman'da önemli açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

(Maskesiz günlere dönülecek mi?) Bilim Kurulu'nda maske başta olmak üzere birçok konuyu ele alacağız. "Salgın bitiyor, aşıya ihtiyaç yok" gibi düşünmemeliyiz. Bilim Kurulu, okullarda maske başta olmak üzere birçok konuyu değerlendirecek.

TOPLANTI NEDEN ERTELENDİ?

Bilim Kurulu toplantısı geniş katılımlı ve daha kapsamlı yapılmak istendiği için ertelendi."

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