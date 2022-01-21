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Masaj salonlarına fuhuş baskını! 4 kişi tutuklandı

Van'da polisin iki masaj salonuna düzenlediği operasyonda 'Fuhşa teşvik, aracılık ve yer imkanı sağlama' suçlarından 2'si kamu görevlisi 6 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4’ü tutuklandı.

21.01.2022 - 16:25 |
Masaj salonlarına fuhuş baskını! 4 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesinde iki masaj salonuna fuhuş operasyonu düzenledi.

Operasyonda 'Fuhuş, fuhşa aracılık, teşvik, yer ve imkan sağlama' suçlarını işlediği iddiasıyla 2'si kamu görevlisi, 6 kişi gözaltına alındı. İş yerlerinde yapılan aramada ise gizli kamera ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4’ü tutuklandı.

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