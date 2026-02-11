MARSU’dan dev hamle: 3 bin kişilik mahallenin su sorunu tarih oldu

Haberin Devamı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, Artuklu ilçesine bağlı Kumlu Mahallesi’nde ekonomik ömrünü tamamlayan ayaklı içme suyu deposunu yıkarak, yerine 150 ton kapasiteli yeni depo inşa etti.

MARSU Genel Müdürlüğü, artan nüfus ve yeni yapılaşmalar doğrultusunda kent genelinde içme suyu alt yapısını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Kumlu Mahallesi’nde 37 yıldır kullanılan ve ekonomik ömrünü tamamladığı için risk oluşturan ayaklı su deposu, çevreye tehdit oluşturmaması amacıyla kontrollü şekilde yıkıldı.

Yaklaşık 3 bin nüfusa sahip mahallede su temininde herhangi bir aksama yaşanmaması için yıkımı yapılan deponun yerine kısa sürede 150 ton kapasiteli yeni içme suyu deposu inşa edildi. Deponun mekanik ve boru bağlantılarının tamamlanmasının ardından mevcut şebeke hattına bağlanarak hizmete alınacağı bildirildi.

Mahalle muhtarı Abdulkerim Sezgin, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun’un mahalle muhtarlarıyla gerçekleştirdiği toplantıda ilettikleri talebin karşılanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sezgin, "Eski su deposu 37 yıllıktı ve artık yukarıdan dökülmeye başlamıştı. Toplantıda valimize durumu ilettik. Ekipler gelip inceleme yaptı ve uygun görüldü. Yeni yapılan depo çok güzel oldu. İçme suyu hayati bir hizmettir. Valimize, MARSU Genel Müdürümüze ve emeği geçen herkese mahallem adına teşekkür ediyorum" dedi.