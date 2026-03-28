Marmaris’te şiddetli fırtına ilçe genelinde etkili oluyor

28.03.2026 - 23:26Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MUĞLA (İHA)

Marmaris’te sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkisini gösteren sağanak yağış, akşam saatlerinde şiddetini artırırken, kuvvetli fırtına ilçe genelinde etkili olmaya başladı.

Özellikle sahil kesiminde etkili olan sert rüzgar nedeniyle dev dalgalar oluştu. Marmaris Limanı çevresinde dalgaların kıyıya vurduğu görüldü.

Sinan Mahallesi’nde ise şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç devrildi. Devrilen ağaç, Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ve Marmaris Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle yoldan kaldırıldı.

İlçe genelinde olumsuzluklara karşı ekiplerin teyakkuz halinde olduğu, fırtına ve yağışın gece saatlerinde de etkisini sürdürebileceği bildirildi.

