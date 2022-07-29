Marmaris'te orman yangını! Alevler otele sıçradı, işte yangının çıkış nedeni...

Son dakika haberine göre; Muğla’nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi'nde yerleşim birimlerine yakın bölgede orman yangını başladı. Edinilen bilgiye göre, İçmeler-Turunç yolu üzerinde başlayan orman yangını yerleşim birimlerine çok yakın bölgede başlayan yangının çıkışından hemen sonra olay yerine hava ve kara araçları sevk edildi. Şiddetli rüzgarın da etkisi ile hızla büyüyen yangına, ilk etapta 7 helikopter ve 5 uçak yangına havadan müdahaleye başladı. Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı uçak, helikopter ve arazözlerin yanında belediye ekipleri ve itfaiye ekipleri de yönlendirildi.

BAZI BİNALAR YANGINDAN ETKİLENDİ

İçmeler Turunç karayolu girişi ormanlık alanda başlayan orman yangınında ilk belirlemelere göre bir ev ve Turizm Meslek yüksekokulu binasının zarar gördüğü 3 arabanın ise yandığı 13 hanenin boşaltıldığı öğrenildi.

AFAD: YARALI YOK

AFAD tarafından orman yangınına ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadeler yer verildi: Marmaris içmeler'de çıkan orman yangınından etkilenen bir otelde konaklayanlar tahliye edilmiş olup yaralı bulunmamaktadır. Yangına OGM, AFAD, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 112 ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahale edilmektedir.

Yangının kırılan ağaç dalının elektrik nakil hattına temas etmesiyle çıktığı üzerinde duruluyor. Öte yandan söndürme çalışmalarına destek verirken yaralanan 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

VALİ TAVLI: ALEVLER KONTROL ALTINDA

Muğla Valisi Orhan Tavlı, saat 17.30 itibariyle alevlerin kontrol atına alındığını ve soğutma çalışmalarının başladığını söyledi.

UÇAK VE HELİKOPTERLERİN SU ALDIĞI BÖLGE DENİZ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Yangın bölgesinden gelen son bilgilere göre, Sahil Güvenlik unsurları tarafından helikopterlerin ve uçakların su aldığı bölge deniz trafiğine kapatılırken, bölgedeki tekne trafiği kontrol altına alındı.

‘OTELİMİZ YANIYOR’

Rüzgarın şiddetli olması nedeniyle büyüyen orman yangını yakınında bulunan bir otele sıçradığı ve cep telefonu ile o anları kaydeden vatandaşın ‘Otelimiz yanıyor’ diyerek ağladığı görüldü. Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı uçak, helikopter ve arazözlerin yanında belediye ekipleri ve itfaiye ekipleri de yönlendirildi.

MARMARİS BELEDİYE BAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay yangınla ilgili olarak, ‘Karadan ve havadan tüm ekipler müdahaleleri gerçekleştiriyor. En son Turizm Meslek Yüksekokulu ve Uygulama Oteli'ne sıçradı. Bir villaya da sıçramış durumda. Ama ekipler müdahalelerini sağlıyor. Bununla birlikte 7 villada da tahliyeler gerçekleşti. Helikopter ve itfaiye araçları çalışmalarına devam ediyorlar. Kısa sürede söner diye tahmin ediyorum. Geçtiğimiz yıl yanan bölgede, geçtiğimiz yıl kurtardığımız bir alandı. İnşallah en kısa sürede sonlandıracağız’ şeklinde konuştu.

OGM'DEN İLK AÇIKLAMA

Orman Genel Müdürlüğünden yapılan ilk açıklamada, yangına ilk müdahalenin 5 uçak, 8 helikopter ve 40 arazözle yapıldığı duyuruldu. Açıklamada "Orman yangınına 10 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. Ormanın kahramanları yeşil vatanımızı korumak için alevlerle mücadele ediyor" denildi.

📍 Muğla / #Marmaris



Orman yangınına 10 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdik.



➡️ 5 uçak, 8 helikopter, 40 arazöz#OrmanınKahramanları Yeşil Vatanımızı korumak için alevlerle mücadele ediyor. pic.twitter.com/9MD7Fkg07U — Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) July 29, 2022

SABOTAJ İDDİASI

Bölgede bulunan DHA Muhabiri Cavit Akgün CNN Türk ekranından son durumu aktardı. Akgün; "İçmeler Suruç Mahallesi ormanlık alandan yangın çıktı. Şuan havadan ve karadan müdahale ediliyor. Şuan yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Aldığımız bilgiye göre bir otele sıçramış durumda. Ekipler canla başla yangını söndürmek için yoğun müdahalede bulunuyor. Geçen yılda aynı tarihte yangın çıktı 9 bin hektar kül olmuştu. Şu an havadan karadan söndürme çalışmaları devam ediyor. Şuan yangının söndürülme ihtimali söz konusu değil. Alevler birçok noktada etkin durumda. Yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Havadan evlere sıçramaması için binaların üzerine su atılıyor. Gözlemlediğimiz kadarıyla yangının birkaç noktada başladığını söyleyebiliriz. Geçen yılla aynı tarihe gelmesi sabotaj ihtimalini güçlendiriyor” dedi.

Yayına bağlanan DHA muhabiri Tuba Gürses ise; "Tüm hızıyla söndürme çalışmaları devam ediyor. Ambulansların da geldiğini görüyoruz şuan. Havadan karadan müdahaleler var. Ayrıca ormanlık alanın içini açmak için makinalar geldi. Birkaç yaralı olduğu bilgisini de aldık. Polisler çevredeki halkı uzaklaştırmaya çalışıyor dumandan etkilenmesinler diye" ifadelerini kullandı.