Marmaris İçmeler’de yeni dönem! 77 milyonluk dev dokunuş: Baştan aşağı yenilendi!

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Fen İşleri Dairesi, il genelinde güvenli ve modern ulaşım hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi’nde yürütülen yol yenileme çalışmaları tamamlandı. Özellikle son yıllarda yaşanan orman yangınlarının ardından yeniden toparlanma sürecine giren ve önemli bir destinasyon olan İçmeler’de hayata geçirilen çalışma ile ulaşım altyapısı güçlendirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Marmaris Belediyesi ile yapılan protokol kapsamında, yaklaşık 3,5 kilometre uzunluğundaki, çift platform ve dört şerit olarak planlanan güzergâhta asfalt çalışmaları tamamlanarak yol modern bir görünüme kavuşturuldu.

Altyapı ve üstyapı çalışmaları birlikte tamamlandı

Çalışmalar kapsamında mevcut asfalt sökülerek ihtiyaç duyulan noktalarda yağmur suyu altyapısı ve boru geçişleri gerçekleştirildi. Yol güzergâhında lokal bordür ve parke kaldırım imalatları yapılırken, zemin iyileştirme çalışmaları da tamamlandı. Ardından pmt ile çift kat sıcak asfalt kaplama uygulanarak yolun üstyapısı yenilendi.

Marmaris İçmeler Mahallesi Muhtarı Ali Demirtaş, yol yenileme çalışmalarının mahalle sakinleri için önemli bir ihtiyacı karşıladığını belirterek, "Yolla ilgili Muğla Büyükşehir Belediyesi bir talebimiz olmuştu. Sağ olsun Ahmet Aras Başkanımız duyarsız kalmadı, yolumuz yenilendi. Şu anda sıcak asfaltımız bitmiş durumda. Buradaki en büyük artımızdan birisi de öncede ortada bariyer yoktu, bariyerler yapıldı. Burada çünkü ölümcül kazalar oluyordu. Sayın Başkanımıza ve tüm ekibine yürekten teşekkürler, çok sağ olun" dedi.

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Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığında görevli İnşaat Yüksek Mühendisi Batuhan Kodal, "Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak Marmaris ilçemizde şehir içi ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda özellikle son yıllarda yaşanan büyük yangınların ardından yeniden toparlanma sürecine giren ve Muğla turizmi açısından önemli bir destinasyon olan İçmeler mahallemizde ulaşım konforunu artırmak amacıyla başlatılan yol yenileme çalışmalarını tamamladık. Toplam 77 milyon liralık yatırımla Marmaris İçmeler güzergahında yer alan ve Atatürk Caddesi olarak bilinen hatta asfalt çalışmalarını tamamladık. Marmaris Belediyesi'yle yapılan protokol kapsamında yürütülen proje, iki platformdan oluşan ve dört şeritli olarak planlanan yaklaşık 3 bin 500 metre uzunluğundaki güzergahı kapsamakta olup, asfalt çalışmalarımız çift platform olmak üzere tamamlanmıştır. Asfalt söküm işlemlerinin ardından ihtiyaç duyulan bölgelerde yağmur suyu altyapısı ve boru geçişleri yapılmış olup, lokal bordür ve parke kaldırım imalatlarıyla yol üst yapısı için gerekli olan noktalarda ise zemin iyileştirme çalışmaları tamamlanmıştır" dedi.

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Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kent genelinde ulaşım yatırımlarını planlı ve kararlı şekilde sürdürdüklerini belirterek, bugüne kadar Muğla genelinde 628,87 kilometrelik yol çalışmasını tamamladıklarını söyledi. Başkan Aras, Muğla’nın 13 ilçesinde vatandaşların daha güvenli, konforlu ve modern yollarda ulaşım sağlaması için çalışmaların devam ettiğini, özellikle turizm açısından büyük önem taşıyan bölgelerde güçlü ulaşım altyapısı oluşturmak, hem Muğlalıların yaşam kalitesini artırdığını, hem de kentin ekonomik ve turizm potansiyeline katkı sağladığını açıkladı.