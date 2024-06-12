Marmaris açıklarında korkutan deprem
AFAD, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Rodos adasının güneyinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
12.06.2024 - 22:31 |
Muğla Marmaris'te 4.7 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. 22.19 sularında meydana gelen deprem yerin 44 kilometre derinliğinde oldu. Depremi çevre iller de hissetti. Depremi AFAD son dakika olarak duyurdu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 12, 2024
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Akdeniz - [74.76 km] Marmaris (Muğla)
Tarih:2024-06-12
Saat:22:19:12 TSİ
Enlem:35.96083 N
Boylam:28.03583 E
Derinlik:44.4 km
Detay:https://t.co/FVsHXin35N@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi