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Marmaris açıklarında korkutan deprem

AFAD, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Rodos adasının güneyinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

12.06.2024 - 22:31 |
Marmaris açıklarında korkutan deprem

Muğla Marmaris'te 4.7 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. 22.19 sularında meydana gelen deprem yerin 44 kilometre derinliğinde oldu. Depremi çevre iller de hissetti. Depremi AFAD son dakika olarak duyurdu.

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