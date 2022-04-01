Marmaray seferleriyle ilgili flaş karar! Sefer saatleri değişti
Marmaray seferleriyle ilgili son dakika kararı. Sefer saatlerine yeni düzenleme getirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Marmaray seferlerinin Ramazan ayı boyunca cuma ve cumartesi günleri gece saat 02:00'ye kadar uzatıldığını açıkladı.
01.04.2022 - 18:20 |
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Marmaray seferleriyle ilgili açıklama geldi. Bakanlık açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Marmaray seferleri Ramazan ayı boyunca cuma ve cumartesi günleri gece saat 02:00'ye kadar uzatılmıştır."