Marmaray seferleriyle ilgili flaş karar! Sefer saatleri değişti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Marmaray seferleriyle ilgili açıklama geldi. Bakanlık açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Marmaray seferleri Ramazan ayı boyunca cuma ve cumartesi günleri gece saat 02:00'ye kadar uzatılmıştır."