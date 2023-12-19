Marmaray seferleri durduruldu mu? 19 Aralık Maltepe-Suadiye Marmaray çalışıyor mu, Marmaray Seferleri iptal mi?

Marmaray'ın Suadiye istasyonunda bir kişinin intihar girişiminde bulunduğu iddiaları ardından seferler gecikmeli olarak yapılıyor. Peki, Marmaray seferleri durduruldu mu? Maltepe-Erenköy Marmaray çalışıyor mu?

MARMARAY SEFERLERİ DURULDURULDU MU?

Marmaray'da bugün sabah saatlerinde üzücü bir olay yaşandı. İntihar nedeniyle seferler bir süre gecikmeli olarak yapıldı. Marmaray Suadiye istasyonunda bir kişinin intihar ettiği belirtildi. Şahsın durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Marmaray X hesabından yapılan paylaşıma göre, "Marmaray Suadiye istasyonunda saat 10.15 sıralarında meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Erenköy-Maltepe arası tek hat işletildiğinden Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır." açıklaması yapıldı.

MARMARAY SEFERLERİ NORMALE DÖNDÜ MÜ?

Marmaray X hesabından kısa süre sonra yeniden yapılan paylaşım ile, “Tren seferleri çift yönlü işletilmeye başlamıştır. Bunanla birlikte, yaşanan üzücü olay sebebiyle Erenköy-Maltepe arası seferler normale dönmüştür.” duyurusu yapıldı.

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