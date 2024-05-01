Marmaray bugün çalışıyor mu (açık mı), 1 Mayıs nedeniyle Marmaray kapalı mı? Bugün Marmaray’da kapalı duraklar hangileri, 1 Mayıs’ta Marmaray ücretsiz ve açık mı?
Marmaray 1 Mayıs kapalı mı, çalışıyor mu, 1 Mayıs Marmaray açık mı? Sorularının yanıtı 1 Mayıs İşçi Bayramı kapsamında toplu taşımada alınan kararlar nedeniyle merak ediliyor. İstanbul Valiliği, bazı metro, metrobüs istasyonları ve hatların kapalı olacağını resmi internet sitesi aracılığıyla paylaştı. Peki, Marmaray bugün çalışıyor mu, Marmaray 1 Mayıs Çarşamba günü kapalı mı? Marmaray 1 Mayıs kapalı duraklar hangileri? 1 Mayıs Marmaray ücretsiz mi? İşte merak edilen soruların yanıtı ve 1 Mayıs Marmaray saatleri…
Marmaray 1 Mayıs kapalı duraklar ile Marmaray saatleri merak ediliyor. Vatandaşlar Marmaray 1 Mayıs nedeniyle kapalı mı, açık mı, bugün Marmaray çalışıyor mu? Sorularına yanıt arıyor. İstanbul Valiliği'nden Marmaray kararı resmi site üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı.
Marmaray bugün çalışıyor mu, Marmaray 1 Mayıs nedeniyle kapalı mı, açık mı?
Marmaray çalışıyor mu sorusuna yönelik açıklama yapan valilik, Sirkeci istasyonunun kapalı olacağını duyurdu. Valilik tarafından yapılan duyuru detaylarında ise şu ifadeler yer aldı;
"1 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 05.30’dan itibaren;
Marmaray Sirkeci İstasyonlarının çift taraflı olarak sefere kapatılması kararlaştırılmıştır."
Alınan diğer kararlar ise şu şekilde;
Kabataş-Taksim Meydan Füniküler hattının seferlerinin durdurulması,
İstiklal Caddesi üzerinde Nostalji Tramvay seferlerinin durdurulması,
Tünel Meydan - Karaköy arası Füniküler hattı seferlerinin durdurulması,
Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı İETT Otobüs duraklarının (Şişli istikameti ve Fatih istikameti olmak üzere çift taraflı) sefere kapatılması,
M11 Gayrettepe - İstanbul Havalimanı Metro hattının Gayrettepe metro durağının sefere kapatılması,
M7 İstoç - Yıldız metro hattının Kağıthane - Yıldız arası tüm metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) duraklarının sefere kapatılması,
Bağcılar - Kabataş arasında çalışan tramvay hattında Topkapı istasyonunun son durak olarak tespit edilmesi, Topkapı - Kabataş arasında yolcu taşınmaması,
T5 Eminönü - Alibeyköy tramvay hattının Cibali istasyonu son durak olarak tespit edilmesi, Cibali - Eminönü arasında yolcu taşınmaması,
T6 Tramvay hattının Yenikapı istasyonunun son durak olarak tespit edilmesi, Yenikapı - Kazlıçeşme arasında yolcu taşınmaması,
Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu Metrobüs duraklarının çift taraflı olarak sefere kapatılması,