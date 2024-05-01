Marmaray bugün çalışıyor mu (açık mı), 1 Mayıs nedeniyle Marmaray kapalı mı? Bugün Marmaray’da kapalı duraklar hangileri, 1 Mayıs’ta Marmaray ücretsiz ve açık mı?

Marmaray 1 Mayıs kapalı duraklar ile Marmaray saatleri merak ediliyor. Vatandaşlar Marmaray 1 Mayıs nedeniyle kapalı mı, açık mı, bugün Marmaray çalışıyor mu? Sorularına yanıt arıyor. İstanbul Valiliği'nden Marmaray kararı resmi site üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı.

Marmaray bugün çalışıyor mu, Marmaray 1 Mayıs nedeniyle kapalı mı, açık mı?

Marmaray çalışıyor mu sorusuna yönelik açıklama yapan valilik, Sirkeci istasyonunun kapalı olacağını duyurdu. Valilik tarafından yapılan duyuru detaylarında ise şu ifadeler yer aldı;

"1 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 05.30’dan itibaren;



Marmaray Sirkeci İstasyonlarının çift taraflı olarak sefere kapatılması kararlaştırılmıştır."



Alınan diğer kararlar ise şu şekilde;

Kabataş-Taksim Meydan Füniküler hattının seferlerinin durdurulması,

İstiklal Caddesi üzerinde Nostalji Tramvay seferlerinin durdurulması,

Tünel Meydan - Karaköy arası Füniküler hattı seferlerinin durdurulması,

Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı İETT Otobüs duraklarının (Şişli istikameti ve Fatih istikameti olmak üzere çift taraflı) sefere kapatılması,

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M11 Gayrettepe - İstanbul Havalimanı Metro hattının Gayrettepe metro durağının sefere kapatılması,

M7 İstoç - Yıldız metro hattının Kağıthane - Yıldız arası tüm metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) duraklarının sefere kapatılması,

Bağcılar - Kabataş arasında çalışan tramvay hattında Topkapı istasyonunun son durak olarak tespit edilmesi, Topkapı - Kabataş arasında yolcu taşınmaması,

T5 Eminönü - Alibeyköy tramvay hattının Cibali istasyonu son durak olarak tespit edilmesi, Cibali - Eminönü arasında yolcu taşınmaması,

T6 Tramvay hattının Yenikapı istasyonunun son durak olarak tespit edilmesi, Yenikapı - Kazlıçeşme arasında yolcu taşınmaması,

Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu Metrobüs duraklarının çift taraflı olarak sefere kapatılması,