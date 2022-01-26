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Marmaray arıza yaptı! TCDD'den ilk açıklama

İstanbul'da Marmaray'da meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler geçici olarak durduruldu. TCDD, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Suadiye istasyonunda pantograf kırılması nedeni ile bir trendeki yolcular 300 m yürüyerek istasyona alınmışlardır." dedi.

26.01.2022 - 17:12 |
Marmaray arıza yaptı! TCDD'den ilk açıklama

 

TCDD’ye bağlı olan Marmaray'da yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler geçici olarak durduruldu. TCCD'den yapılan açıklamada, Suadiye istasyonunda pantograf kırılması sonucu arızanın oluştuğu belirtildi.

Açıklamada, "Suadiye istasyonunda pantograf kırılması nedeni ile bir trendeki yolcular 300 m yürüyerek istasyona alınmışlardır. Marmaray seferleri normal seyrinde bugün ve yarın sabah 06:00’ya kadar ücretsiz hizmete devam etmektedir." açıklaması yapıldı.

 

 

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