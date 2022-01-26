Marmaray arıza yaptı! TCDD'den ilk açıklama
İstanbul'da Marmaray'da meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler geçici olarak durduruldu. TCDD, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Suadiye istasyonunda pantograf kırılması nedeni ile bir trendeki yolcular 300 m yürüyerek istasyona alınmışlardır." dedi.
26.01.2022 - 17:12 |
TCDD’ye bağlı olan Marmaray'da yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler geçici olarak durduruldu. TCCD'den yapılan açıklamada, Suadiye istasyonunda pantograf kırılması sonucu arızanın oluştuğu belirtildi.
Suadiye istasyonunda pantograf kırılması nedeni ile bir trendeki yolcular 300 m yürüyerek istasyona alınmışlardır.— Marmaray (@Marmaraytcdd) January 26, 2022
Marmaray seferleri normal seyrinde bugün ve yarın sabah 06:00’ya kadar ücretsiz hizmete devam etmektedir.
Açıklamada, "Suadiye istasyonunda pantograf kırılması nedeni ile bir trendeki yolcular 300 m yürüyerek istasyona alınmışlardır. Marmaray seferleri normal seyrinde bugün ve yarın sabah 06:00’ya kadar ücretsiz hizmete devam etmektedir." açıklaması yapıldı.