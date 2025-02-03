Marmaraereğlisi’nde adres var, yol yok! "Evlerimize helikopterle mi gidelim"

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, iddiaya göre resmi kayıtlarda yer alan ancak fiziki olarak bulunmayan Erguvan 10 Sokak nedeniyle mağdur olduklarını belirterek yetkililere tepki gösterdi. Günlük yaşamlarında büyük zorluk yaşadıklarını söyleyen mahalle sakinleri, belediyenin yıllardır yolu açmadığını ifade etti.





Bölge halkı, evlerinin girişlerinin ve adres bilgilerinin Erguvan 10 Sokak olarak kayıtlı olduğunu ancak yolun hiç açılmadığını dile getirdi. Vatandaşlar, faturalar ve resmi evrakların bu adrese ulaştığını ancak kendilerinin başka kişilerin bahçelerinden geçerek evlerine ulaşmak zorunda kaldıklarını belirtti. Vatandaşlar, "Burası Erguvan 10 Sokak ama gerçekte böyle bir yol yok. Faturalarımız, adreslerimiz burası görünüyor ama biz ortada olmayan bir sokağa kayıtlıyız. Buradaki insanlar her gün başkalarının bahçelerinden geçmek zorunda kalıyor. Marmaraereğlisi Belediyesi yıllardır bu yolu açmıyor. Evlerimize helikopterle mi gidelim. Ruhsatları veriyorsunuz, ama yolu neden açmıyorsunuz?" diyerek yetkililere seslendiler.,

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Mahalle sakinleri, yetkililerden yolun bir an önce açılmasını talep ediyor.