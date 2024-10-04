Marmara’da korkutan deprem uyarısı!

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, 1999 İzmit depremi ile 1912 Şarköy depremleri arasındaki alanın henüz kırılmadığını açıkladı. 250 yıldır enerji toplayan Marmara fayının büyük bir deprem üreteceğini söyledi.

Tatar'ın açıklamaları şu şekilde:

- “Plastik cetveli düşünün. Bu plastik cetveli her yıl iki buçuk santimetre büküyorsunuz. Henüz daha kırılmamış. Ne zaman kırılacak? Cetvelin elastik sınırı aştığı anda. O fay kırıldığında deprem dalgası şeklinde bu oluşum gerçekleşecek”

BU FAY KIRILDIĞINDA MARMARA'DA KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM YARATACAK?

- “İki yüz elli yıldan beri bir hareket olmadığına göre şu anda 6-7 metreye varan bir enerji birikimini sağlamış durumda. Bu hangi büyüklükte bir depreme karşılık geliyor? derseniz Kırılmanın mekanizmasına göre 7.2 ile başlayıp, 7.6-7.8'e kadar çıkabilecek büyüklüklerde bir deprem üretebilir”

Tatar, Güney Marmara'nın da büyük bir deprem riski taşıdığına dikkat çekti.

- “Güney Marmara’da da yani çok ciddi şekilde aktif fayların olduğunu görüyoruz. Bursa, Yalova yine en çok kaygılandığım yerlerden bir tanesi ve özel”

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