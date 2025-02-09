Marmara ve Ege’de deniz çekildi! Deprem habercisi mi?

İstanbul Silivri’de deniz yaklaşık 150 metre geri çekilmesiyle küçük adacıklar oluştu. Dron görüntülerinde çarpıcı manzara gözler önüne serildi. Öte yandan, İzmir’in Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi’nde de deniz 100 metre çekildi. Çekilme sonrasında tekneler karaya oturdu ve deniz yüzeyinde adacıklar oluştu. Ege ve Marmara Denizi’nde gerçekleşen bu çekilmeler, vatandaşları tedirgin etti.

‘ABARTMAMAK GEREKİYOR’

Hürriyet’ten Emin Mert Kırarslan'ın haberine göre; Prof. Dr. Süleyman Pampal, konuyla ilgili şunları söyledi: “Bu tür olaylar genellikle meteorolojik, atmosferik olaylarla ilgilidir. Gelgit dediğimiz rüzgârlı, dalgalı bağlantılı oluşur. Deniz hareketleri daha çok deprem olduktan sonra tsunami dediğimiz dalgaların oluşması, denizaltı kırılmalarıdır. Marmara içindeki fayın tsunamiye yol açma ihtimali düşüktür, yüksek dalgalar üretmez. Silivri’deki ve İzmir’deki olaylar günlük atmosferik olaydır, abartmamak gerekiyor.

METEOROLOJİK ŞARTLAR

Deprem için deniz hareketliliğinin anlık değil sürekli takip edilip incelenmesi gerekiyor. Deniz seviyesindeki ani değişimler değil de santimetre boyutunda yükselmeler, alçalmalar izlenerek depremin habercisi olma ihtimali değerlendiriliyor ama burada böyle bir durum yok. Bizim kıyılarımızda sıkça karşılaştığımız atmosferik bir olayı depremle ilişkilendirmemek gerekir. Ben depreme bağlamam, böyle bir şey yok. Örneğin Japonya’da sürekli alçalmalar, yükselmeler kaydedilir, normal olayların dışında değerlendirilir ama bizimki öyle değil. Bizimki meteorolojik şartlarla ilişkili.”

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BODRUM

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bulunan ve Tavşan Adası’na kadar uzanan 3 bin 500 yıllık ‘Kral Yolu’, denizin çekilmesiyle yeniden ortaya çıktı.

SEFERİHİSAR

İzmir’in Seferihisar ilçesinde deniz yaklaşık 200 metre çekildi. Çekilme sonrasında tekneler karaya oturdu, deniz yüzeyinde adacıklar oluştu.

SİLİVRİ

İstanbul Silivri’de deniz 150 metre çekildi. Denizin ortasında küçük adacıklar oluştu.

AKYAKA

Muğla Akyaka’da deniz 30 metre çekildi. Çekilmeyi ilk defa görenler deprem endişesi yaşarken, Akyakalılar bunun her yıl yaşanan bir doğa olayı olduğunu söyledi.