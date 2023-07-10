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Meteoroloji'den bir bölgeye 'yüksek sıcaklık' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için vatandaşlara yüksek sıcaklık uyarısı yaptı.

10.07.2023 - 21:09 | | Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)
Meteoroloji'den bir bölgeye 'yüksek sıcaklık' uyarısı

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, yarın öğle saatlerinden itibaren Trakya’dan başlayarak bölgenin sıcak hava dalgasının etkisine gireceği, hafta ortasından itibaren sıcaklıkların bölge genelinde mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkmasının beklendiği bildirildi. Yarından itibaren hava sıcaklıklarının İstanbul’da 32-36, Edirne’de 37-41, Kırklareli’de 35-39, Tekirdağ’da 32-35, Kocaeli’de 33-38, Sakarya’da 33-36, Yalova’da 31-33 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Mevsim normalleri üzerindeki sıcak havalar nedeniyle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında, başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Öte yandan İstanbul Valiliği'nden de uyarı geldi. Uyarıda, "Meteorolojik verilere göre; yarından itibaren bölgemizin sıcak hava dalgasının etkisine girmesi, hafta ortasından itibaren ise sıcaklıkların mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkması bekleniyor. Sıcak çarpmasına karşı dikkatli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

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Meteoroloji'den bir bölgeye 'yüksek sıcaklık' uyarısı

Meteoroloji'den bir bölgeye 'yüksek sıcaklık' uyarısı