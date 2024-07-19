Son dakika... Marmara Denizi'nde korkutan deprem! AFAD ve Kandilli'den peş peşe açıklamalar

AFAD'ın verilerine göre; Marmara Denizi'nde Balıkesir'e 09.70 kilometre uzaklıkta yerin 7.18 kilometre altında saat 22.26'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

'BURADA HAREKETLİLİK VAR'

CNN Türk deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy şu ifadeleri kullandı:

"Depremin yerine özellikle baktım. Tam Kuzey Anadolu fayının üzerine düşmüyor. Güney Marmara'yla burası arasında bazı depremler olabiliyor. Hemen kuzeyinde Gaziköy var. Asıl Kuzey Anadolu fayı oradan geçiyor. Tabii deprem dairesel yayıldığı için o bölgelerde Balıkesir'de hissedilmiş. Sanıyorum Tekirdağ ve Çanakkale'de de hissedilmiş. Büyük bir deprem değil ama insanlar bu depremleri hissettiklerinde korkmuş olabilirler. Bu depremler çok sığ depremler. Dolayısıyla zemine biraz yakınsa, yapı stoğuda uygunsa biraz hissedebilirler."

"Burada Kuzey ve Güney yönleri olarak bir hareketlilik var. Burası enteresan yerlerden birisi. Dikkat edilmesi gerekiyor. Ana sistem üzerinde değil ama Türkiye'de biliyorsunuz 5.5'i geçen depremlerde yıkıcı olabiliyor. 6.5 olan bir deprem Marmara'nın hem kuzeyinde hem güneyinde yıkıcı bir etki yaratabilir. 4.1'den sonra gelen depremlere dikkat etmek gerekiyor. Marmara Denizi içerisinde bu büyüklükte deprem olması çok normal. Bunları büyük bir depremin habercisi olarak yorumlamak için bu yüzden biraz erken."

Haberin Devamı