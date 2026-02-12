Mardin'den kahreden haber! 3 yaşındaki Melinda'nın trajik ölümü ailesini yasa boğdu, geriye bu fotoğraflar kaldı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Mardin'in Yeşilli ilçesinde 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşen Melinda Aydemir (3), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Melinda’dan geriye yaş günü kutlamasında çekilen görüntüleri kaldı.

Olay, dün Yeşilli ilçesi Gül Mahallesi'nde meydana geldi. Melinda Aydemir, 3’üncü kattaki evlerinin balkonundan düştü. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Aydemir, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Melinda Aydemir, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Melinda Aydemir’in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Aydemir’in cenazesinin, Ordu’da aile mezarlığında toprağa verileceği belirtildi. Melinda Aydemir’den geriye 2’nci yaş günü kutlamasında çekilen görüntüleri kaldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

